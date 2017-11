No a las dudas y titubeos

Por: Benito García Islas El Día Lunes 06 de Noviembre del 2017 a las 19:09

Vaya reto para los políticos y su partido, los primeros sacudirse la modorra de la indecisión y sus instituciones, sobre todos los que andan en boga, a quienes no se merecen decirles que son los de mayor reputación, el dejar atrás el apapacho y actuar, sin dudas indecisiones y titubeos.

La crisis política en el país y en Tamaulipas, debe de preocupar al PRI, PRD, PAN y MORENA, para escoger a los mejores candidatos, de aspirantes a puestos de elección popular, las definiciones urgen, en las elecciones en 2018, para ganar la presidencia, senadurías y diputaciones federales, también las alcaldías.

Ya nadie hace caso al gimoteo y el berrinche, “las puertas están abiertas para que se vayan los que tengan que irse, las fintas se acabaron, la consigna es, hay que actuar ¡ya!, y usted que quiere practicar el chapulineo, se expone a la criba del dedo que decide, antes divisa del PRI, en estos momentos las dudas y los titubeos ya son historia.

Por ello, el tema de la columna se basa, en lo dicho por el jerarca priista, Enrique Ochoa Reza, en su discurso pronunciado el pasado 20 de octubre: "En este camino somos importantes todos, pero ninguno de nosotros es indispensable.

Reiteró, que: “en este camino el PRI necesita el trabajo y el talento de cada uno de ustedes#. Que se escuche fuerte y que se escuche claro: el PRI cuenta con todos ustedes y todo México cuenta con el PRI", yo agregaría, deben saberlo los tamaulipecos.

Quiero decirle apreciable lector, que no hubo el impacto deseado, no impresionó ni a sus correligionarios, lo mismo del fastidioso publicitario de Ricardo Anaya: “México no va por el camino correcto…y de Manuel López Obrador, “Morena es la esperanza de México”, quizá para él, son palabras vanas, que están muy lejos de ganar las elecciones, no convencen.

Sin embargo, la constante de la mayoría de disidentes es la inconformidad con la dirigencia nacional, ya sea por su silencio en casos de corrupción, (y esto no es privativo del PRI) falta de oportunidades u oídos sordos ante problemas específicos en los estados.

Me pregunto, ¿Acaso hay democracia en los partidos políticos, en su demagogia, me refiero a los liderazgos partidisatas, es triste pero es la verdad, el síndrome de los mexicanos me, incluyo no es alentadora, la buena fe brilla por su ausencia, nunca se es ecuánime (equitativa), cada quien lleva agua a su molino, nadie conjuga el verbo de unidad.

Me molesta, el incongruente discurso AMLO, que engaña al pueblo, conquista con medias verdades, que no tienen sustento, pero sorprende con verborrea a los que desean un país más justo, lo mismo Anaya y Barrales, que se aferra al poder, con su frente amplio, incongruente y fuera de todo orden, ´porque chocan con su ideología.

En el PRI, a nadie le agrada, el anuncio del PRI de que el próximo abanderado del Revolucionario Institucional podría ser un ciudadano simpatizante (con el único respaldo de que él votó por Peña Nieto) del tricolor, será el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña-

Por cierto, todos los liderazgos, los formó el PRI, sobre todo el heredero de esa izquierda y con orígenes en el PRI, Andrés Manuel López Obrador fundó recientemente el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, el cual ha recibido a distintos priistas.

En Tamaulipas, el vivo ejemplo de inconformidad para su partido, se refleja entre los panistas jaibos están más que molestos, indignados porque les quieren imponer al priista Lalo Hernández Chavarría como candidato a la alcaldía, pues de ser cierto, ¿dónde quedarían Germán Pacheco y Chucho Nader para empezar…?

"El reto ya está enfrente de nosotros. En estos momentos las dudas y los titubeos ya han quedado atrás. El PRI demanda ir hacia adelante con determinación, unidad y fortaleza” Como decía un viejo columnista ¿será?..

Sin embargo, las fugas en el PRI no obedecen a los mismos motivos, tampoco representan a una región en específico, han ocurrido durante este año a lo largo de todo el territorio nacional y hay lugares donde las fugas son más notorias y más dolorosas.