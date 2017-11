Procuraduría ambiental clausura maderería ilegal en Jalisco

Ante una demanda ciudadana, personal de la dependencia en la entidad realizó una visita al lugar y solicitó al propietario la documentación oficial para acreditar el legal funcionamiento del establecimiento

Por: Notimex El Día Lunes 06 de Noviembre del 2017 a las 11:24

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró de manera total temporal una maderería ubicada en la colonia Ciudad Granja en Zapopan, Jalisco

Autor: @PROFEPA_Mx

Ante una demanda ciudadana, personal de la dependencia en la entidad realizó una visita al lugar y solicitó al propietario la documentación oficial para acreditar el legal funcionamiento del establecimiento.

De acuerdo con un comunicado, el visitado presentó una Autorización para el Almacenamiento y Transformación de materias primas forestales emitida por la Secretaría de Medio Ambiente de Recursos Naturales (Semarnat).

Sin embargo, debido a que la maderería funciona como un centro no integrado al proceso de transformación primaria de materias primas forestales, el documento con el que se pretendió acreditar su operación no corresponde a las actividades ahí realizadas, además de que no se exhibió el aviso de funcionamiento del sitio.

Por lo anterior, los inspectores de la procuraduría clausuraron de manera total temporal el establecimiento y aseguraron dos cepillos de 10 caballos de fuerza y una sierra con volante de un metro de diámetro y potencia de 10 caballos de fuerza, encontrados en el sitio.

El responsable podría alcanzar multa que va de 40 a mil unidades de medida de actualización, de acuerdo con el Artículo 165 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.