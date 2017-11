Héroe sin capa

“Simplemente no puedo creer que un juez ponga en peligro a nuestro país. Si algo ocurre cúlpenlo a él y al tribunal”. Donald Trump

LO CLARO: Un proyecto de alcance mundial, toma fuerza como método inductivo dirigido a alumnos de educación básica.

El modelo Peraj, se lleva a cabo al menos en 20 países. Donde los estudiantes universitarios se convierten en el transcurso de un ciclo escolar, en tutores o mentores de los pequeños que cursan la primera instrucción.

Motivante de grandes alcances, donde aquellos que dedican su esfuerzo a través de sus prácticas o servicio social, se convierten en el ideal al que los párvulos aspiran como esperanza de realización.

En Tamaulipas, la Universidad Autónoma de Tamaulipas le denomina “Proyecto Peraj, adopta un amigo” y dio inicio para el ciclo 2017-2018 con grandes expectativas de resultados positivos hacia el alumnado infantil.

Un poco de su tiempo y de su experiencia, será un factor de emulación para quienes aspirarán a reflejar su carrera escolar, al igual que sus tutores.

LO OSCURO: Hay más héroes, como arriba mencionamos.

Vea usted.

A partir de 2009, el planeta es acosado por innumerables ataques cibernéticos provenientes de una fuente; que encubierto en la personalidad abstracta de alguien que supone no le debe nada a la humanidad, enfila sus cañones sin misericordia contra lo que le estorbe.

La exesposa de este personaje le habría recomendado que mantuviese un contacto cercano y auténtico de su personalidad con el mundo. Que en caso de convertirse en líder, no permitiera que la gente lo percibiera detrás de boletines oficiales o comunicados de prensa ad hoc.

Y así pasó.

Por el singular consejo, Trump ofreció a Ivana la embajada de la República Checa.

Y al mundo…

41.7 millones de seguidores, de una red mundial de 255 millones de usuarios activos en el planeta, están al pendiente de los 36 mil 300 tweets que comparte el mandatario estadunidense desde que abrió su polémica cuenta personal.

Lo mismo contra sus empresarios que contra mandatarios, el magnate arremete sin mediar diplomacia “Le diría a BMW que se olvide si quiere construir una planta en México y vender coches en EE.UU sin una tasa del 35%”

O respecto de Rusia “Más le vale a James Comey que no haya cintas de nuestras conversaciones, antes que él empiece a filtrar a los medios la comunicación”.

Y la tensión mundial sobre el armamento nuclear “acabo de escuchar al ministro de relaciones exteriores de Corea del Norte. Si hace eco de los pensamientos del ‘pequeño hombre cohete’, ¡no estarán mucho tiempo!”.

Muchos, muchos ejemplos más, que con la valiente medida tomada por un empleado de la empresa de redes sociales Tweeter, tomó como acción represiva por su despido y como última ‘labor’ antes de abandonar esa organización.

El nombre del valiente héroe sin capa, no es revelado; quizá por su propia seguridad o porque el mundo entero le cooperaría para realizar una fundación con su nombre. O una estatua.

Por once minutos (el tiempo que duró suspendida la cuenta) el planeta vivió una calma chicha. Donde los negociadores del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, México y EE.UU, podían seguir tranquilos el proceso de acuerdos sin el temor que el jefe Trump echara por la borda lo acordado. Como las razones que esgrime el mandatario de mejor aliarse con Canadá y despreciar al mercado mexicano.

Muchas manifestaciones contrarias tuvieron el mundo pensante en relación a ese apagón tecnológico al que sometieron al poderoso magnate y ahora político.

El mundo recordará por al menos tres años (el tiempo que resta del primer periodo presidencial actual en la Casa Blanca) esos preciosos once minutos de paz y tranquilidad mundial…

COLOFÓN: Gran ventaja llevamos los mexicanos. Político que se asoma a las redes… sale descalabrado. Empezando por el mero mero.

