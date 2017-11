Será departamento jurídico de Altamira encargado de actuar contra aviadores

Las acciones legales serían emprendidas contra un promedio de 300 a 500 ex aviadores, informó el director de Recursos Humanos, Esaú Gamaliel Ortiz

Por: Carlos Juárez/Altamira El Día Lunes 06 de Noviembre del 2017 a las 08:00

El departamento jurídico de la actual Administración del Ayuntamiento de Altamira, será la encargada de actuar en contra de los aviadores que fueron detectados en la nómina de Armando López Flores

Autor: Carlos Juárez

Altamira, Tamaulipas.- El departamento jurídico de la actual Administración del Ayuntamiento de Altamira, será la encargada de actuar en contra de los aviadores que fueron detectados en la nómina de Armando López Flores, informó el director de Recursos Humanos, Esaú Gamaliel Ortiz.



Además señaló que de ser así, las acciones legales serían emprendidas contra un promedio de 300 a 500 ex aviadores.



“Vamos a fincar responsabilidades en contra de quien resulte responsable, ya sea con el trabajador o de la Administración, el primer caso porque nunca asistió a laborar y la Administración por haberlo permitido. Al inicio se detectaron entre 300 a 500 trabajadores que estaban en esa situación”, recordó.



Descartó que haya personas que se encuentren en esta situación dentro de la Administración que encabeza, la alcaldesa, Alma Laura Amparán Cruz.



Dichos burócratas tenían salarios de entre mil y cuatro mil pesos de manera quincenal.

En días pasados, la contraloría municipal informó que el Estado había solicitado información y enviado requerimientos a ex funcionarios, debido a inconsistencias detectadas en la nómina.



Entre los requeridos está el ex alcalde Armando López Flores, así como la ex tesorera y el ex secretario del Ayuntamiento.



"Ellos quieren corroborar una información de algo que están detectando y van por ciertos objetivos que estamos complementando", señaló en su momento el contralor Francisco Ortiz.





