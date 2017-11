Desploma ventas de comercios obra de JAD en Matamoros

Lunes 06 de Noviembre del 2017

Matamoros, Tamaulipas.- Hasta en un 50 por ciento se han desplomado las ventas en los comercios que se ubican sobre la Avenida Plan de Ayutla en Matamoros, donde la Junta de Aguas y Drenajes (JAD) realiza una obra en la cual ya se invirtió más de cuatro meses, dijo José Aarón.



El comerciante de esta zona, señaló que ya son cuatro meses que están en estas condiciones, en donde desgraciadamente tienen pérdidas importantes para sus comercios.



“Ya necesitamos que prontos terminen con esta obra, la verdad nos hace daño, nuestros clientes no vienen, bueno, cuando está bueno como en estos últimos días sí, en ocasiones, pero cuando llueve es cuando más sufrimos”, dijo.



“No soy el único afectado a consecuencia de estas obras, hay más comercios que están en la misma situación o peores, incluso hubo quienes prefirieron cerrar por estos meses, ya que no están teniendo ventas”, comentó.



Esta zona se trabaja por parte de la JAD en la introducción de una tubería, sin embargo, hay afectaciones por la tardanza que se tiene en la realización de la misma.



El comerciante destacó que no les han dado una fecha para la conclusión de esta obra, sin embargo, aseguró que se requiere que sea lo más pronto posible para evitar el cierre de los negocios.





