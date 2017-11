Abrumada diputada de Tampico por el trabajo legislativo

Por: Baldemar Mijangos/Tampico El Día Domingo 05 de Noviembre del 2017 a las 19:40

La diputada local del Distrito XXII de Tampico, María del Carmen Tuñón Cossío, está abrumada por el trabajo legislativo que realiza que no recuerda iniciativas ni programas gestionados

Tampico, Tamaulipas.- La diputada local del Distrito XXII de Tampico, María del Carmen Tuñón Cossío, está abrumada por el trabajo legislativo que realiza que no recuerda iniciativas ni programas gestionados.



Agregó que "es tanto el trabajo" que realiza que no puede recordar algún esquema de beneficio social, pues está en nueve comisiones legislativas.



De las más de 20 iniciativas que presentó, de acuerdo con su declaración, no pudo ofrecer información exacta de una de ellas, y menos de la Comisión de Turismo que ella preside.



Hay que recordar que la legisladora Tuñón Cossío fue entrevistada en Tampico hace un año, y en esa ocasión también declaró que muchos proyectos de turismo estaban en curso; empero, no habló de ninguno de ellos en esa ocasión.



Ahora que nuevamente es entrevistada sobre este particular, expresó que es tanto el trabajo que tiene en el Congreso en esas nueve comisiones en las que participa que no se da abasto, ya que está inmersa en la labor legislativa de esas nueve, aparte de otras actividades que realiza a diario.



Entonces un informador de Tampico le dijo que si no podía soportar dicha labor por qué mejor no presentaba su renuncia, para que llegara otra persona que sí tuviera más tiempo y menos problemas para responder al pueblo de Tampico, sin embargo, ella sostuvo que seguiría al frente de su curul.



Citó incluso que tres o cuatro planes en materia turística se habían aterrizado ya, pero no traía de memoria esos datos más precisos, justamente porque está en nueve comisiones legislativas, además de los eventos públicos del Ejecutivo en los que debe participar.



"(¿Es mucho trabajo?), yo pienso que sí", respondió la diputada local por el sur de Tampico.



Tampoco pudo dar a conocer proyectos de otras comisiones en las que participa, ni mencionó un solo programa o proyecto de su Comisión de Turismo, porque no está preparada para hablar de esos aspectos en detalle, pues no los trae de memoria.