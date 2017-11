Mujer quiere alcaldía de Ciudad Victoria por la vía independiente

Por: Nora Hernández/Ciudad Victoria El Día Domingo 05 de Noviembre del 2017 a las 19:01

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La ex regidora priista Nayma Karina Balquiarena Pérez, presentará este lunes su intención de buscar la alcaldía de Ciudad Victoria como candidata independiente.



Quien fuera por años militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentará su aspiración en una conferencia de prensa que ha convocado en un café céntrico de la ciudad.



En dicha conferencia presentará el proyecto ciudadano denominado “Vive Victoria”.



Como se recordará la ex regidora municipal prácticamente se desligó del PRI, al no ser tomada en cuenta en su intención de ser candidata a diputada local hace ya algunos años.



Se dedicó a impulsar la asociación civil Vive Mujer, y luego regreso a la función pública con un cargo en la Delegación de la Sedesol federal.



Hace algunas semanas mostró su apoyo al aspirante a diputado federal independiente Francisco Arellano Conde; ahora Balquiarena Pérez buscará un cargo de elección popular por esa misma figura.