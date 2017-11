Inseguridad en Reynosa afecta a maquiladoras y tiendas de conveniencia

Los empresarios están meditando irse y esta situación ha desalentado nuevas inversiones en maquiladoras, comentó el secretario de organización de la Federación de Trabajadores de Reynosa, Salvador Portillo Martínez

Por: Rosalía Quinta/Reynosa El Día Domingo 05 de Noviembre del 2017 a las 19:30

La ola de inseguridad y la falta de mano de obra ha originado la huida de empresas maquiladoras y el cierre de tiendas de conveniencia

Reynosa, Tamaulipas.- La ola de inseguridad y la falta de mano de obra ha originado la huida de empresas maquiladoras y el cierre de tiendas de conveniencia, dijo el secretario de organización de la Federación de Trabajadores de Reynosa, Salvador Portillo Martínez.



Dijo que sumado a esta situación en otros estados como Nuevo León, San Luis Potosí y Querétaro, les ofrecen mejores incentivos.



"No podemos dejar a un lado la incidencia de inseguridad que se presenta en la ciudad y que por ello los empresarios están meditando irse de aquí y esta situación ha desalentado nuevas inversiones en maquiladoras, no tenemos ninguna nueva empresa, están detenidas las expansiones además también por la falta de mano de obra", comentó.



Además Portillo Martínez dijo que está contraída la apertura de tiendas de conveniencia ya que estos dos últimos años, por ejemplo una de las cadenas de este tipo de establecimientos, como Súper 7, no ha construido ninguna tienda nueva.



Y otra de las cadenas Oxxo tiene dificultades para mantener abiertas sus tiendas como la que se encuentra en pleno bulevar Morelos que tiene varios meses cerrada.





