Son solo especulaciones aumento de gasolina en Matamoros

Por: Ángel Arias/Matamoros El Día Domingo 05 de Noviembre del 2017 a las 15:58

Autor: Ángel Arias

Matamoros, Tamaulipas.- Hasta el momento son solo puras especulaciones ya que no hay ningún soporte viable en el sentido que podamos confiar de que pudiera haber un aumento a los precios de la gasolina, aseguró el empresario en el ramo, Juan Carlos Córdova Espinosa.



Señaló que en estos días se revisará el paquete económico del 2018, en donde se espera que no haya mayores sorpresas en torno a un ajuste en los costos de los combustibles.



Destacó que en la actualidad no hay ningún elemento que nos pudiera decir que sí o que no habrá un ajuste drástico o importante en los costos.



Explicó que en la Tasa del Impuesto Especial de Producción y Servicios, es algo fijo que se ha manejado ya durante un tiempo, por lo que difícilmente podremos ver algún movimiento en este sentido.



Manifestó que en tanto, en caso de que se presente algún movimiento que pudiera afectar al precio final de esta gasolina, se estaría interviniendo de nueva cuenta como legislador para que haya beneficios para la fronteriza.



El también diputado local, señaló que hasta el día de hoy no se contempla movimiento alguno en los costos, esperando que se respete y con ello se pueda tener beneficios para toda la frontera.







