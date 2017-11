Desaparecen hasta dos personas por día en el sur de Tamaulipas

Los casos son en mayor porcentaje en Tampico y Altamira, en buena parte de estos no existe respuesta ni información sobre la persona que es buscada, informó el presidente de Asociación Justicia Tamaulipas, Giovanni Barrios Moreno

La Asociación Justicia Tamaulipas notó un aumento en el número de personas desaparecidas en el sur de Tamaulipas, siendo hasta dos casos al día, informó el presidente de la asociación, Giovanni Barrios Moreno

No especificó las razones o motivos por lo cual ya no se localizan a las personas, pero enfatizó que los casos son en mayor porcentaje en los municipios de Tampico y Altamira.



“Al inicio del año la cifra estaba dos mil 500 personas que no sabían su paradero, pero actualmente la cifra ronda en los cuatro mil 500, es decir, un promedio de dos personas desaparecidas por día en municipios de la zona sur del Estado”, puntualizó.



Detalló que en gran parte de los casos les son reportados a través de redes sociales como Facebook, a los teléfonos de la misma Organización, para después iniciar campañas de búsqueda a través de diferentes plataformas digitales.



Pese a ello, en buena parte de los casos no existen respuesta, ni información sobre la persona que es buscada.



Especificó que actualmente se encuentran trabajando de manera coordinada con las autoridades de otros estados como San Luis Potosí y Veracruz, en el último, dijo, se han localizado cuerpos y es en esa entidad donde podrían estar parte de los desaparecidos.



“En promedio estamos hablando de entre una y dos personas, debido a que en Ébano y Pánuco, han sido reportados varios cuerpos y es presumible que sean de la zona sur del Estado”, aseguró.



Lamentó que: "Siempre tenemos trabajo, desafortunadamente, y lo que hacemos es ayudarlos, los asesoramos, para que su camino sea más fácil y llegar con las autoridades”.



Actualmente, en la zona de Altamira buscan a personas, entre ellas dos adolescentes que desaparecieron de manera misteriosa en el mes de octubre, sin que hasta el momento se tenga información sobre ellas.





