Se van todos los del PRI

Por: Alma Niger El Día Domingo 05 de Noviembre del 2017 a las 20:00

Ya es casi un hecho que habrá una renovación total en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Nuevo Laredo, ya no solo de los directivos del comité municipal, sino también de sectores y organizaciones. Y es que no solo Viviano Vázquez Macías se va de la dirigencia, que a decir verdad, es al que menos mal le puede ir, pues en cierta parte se le va a compensar, que bien merecido se lo tiene, pero a los demás no se les augura mucho éxito. De todos los sectores, tal vez el único que se pueda salvar de un cambio es la CTM, pero en los demás se menciona que las salidas de los líderes son inminentes. En el caso de la CNOP, aunque Benjamín García Marín presume de tener el respaldo de sus huestes, no se puede pasar por alto que tanto de la dirigencia estatal del PRI, como de la misma dirigencia estatal de la CNOP, ya lo traen atravesado, y aunque Benjamín ha estado haciendo un buen trabajo, tal vez esto no le valga tanto para ser destituido, aunque no se duda que para ello pueda negociar el ser incluido en la próxima planilla, y sobre todo en las primeras posiciones.

ANA LAURA, CON UN PIE FUERA

Otro cambio que también es más que inminente, incluso más que el de la CNOP, es el de la Organización Nacional de Mujeres Priístas (ONMPRI), donde los días de Ana Laura García de Anzaldua al frente de dicho organismo están más que contados. Y es que Ana Laura fue la que más dura se puso en contra del dirigente estatal del PRI, Sergio Guajardo Maldonado, en la reciente visita que este hizo a Nuevo Laredo. De hecho ella fue quien realmente golpeo la mesa de manera fuerte, y erróneamente se ha querido hacer creer que fue Juan Juanes Carrizales, el dirigente juvenil de la CTM, y sobre quien hay cierto encono por parte de la misma Ana Laura y del dirigente del Movimiento Territorial, Arnulfo Tejada Lara, quienes se sienten molestos por el crecimiento que ha tenido Juanes, y por eso “lo han agarrado de su puerquito”. Y aunque Tejada Lara lo quiera negar, el hecho de compartir vía Facebook información donde se ataca a Juanes, es prueba irrefutable de su encono hacia el mencionado, a quien de hecho ve como un rival fuerte para la dirigencia local, cargo que Tejada Lara ambiciona.

HASTA EL MT TENDRÁ CAMBIO

De la Confederación Nacional Campesina (CNC), ni qué hablar, el cambio ahí es más que necesario, toda vez que Alejandro López Robles de plano no ha servido de nada, mueve más los cuatro borregos que tiene en su rancho, que gente que pueda estar a su lado. De hecho Alejandro es quien trae “encuerdado” con ser dirigente del PRI municipal a Rafael Nolasco Ornelas, quien la verdad ya perdió el piso, pues el chamaco por el simple hecho de ser profesionista y tener una maestría se siente tocado por Dios, y con derecho a que se le tome en cuenta, pero bueno allá él y su cochina conciencia. Y en el Movimiento Territorial (MT) aunque tras bambalinas sigue mandando Arnulfo Tejada Lara, se tendrá que sacrificar al “profe” Arnoldo Escamilla Montemayor y poner a otro, que bien puede ser otro “profe”, en este caso Ramiro Guzmán Escamilla o Carmelo Castellanos Pérez, y en caso de ser una mujer la también profesora, Baudelia Juárez García, en el entendido de que dejará la secretaría general del PRI.

TEJADA LARA MUEVE SUS HILOS

En el caso del sector juvenil, pues no hay problema porque no hay dirigente, pues Melissa Tafolla Bass-Oberto siguió los pasos de su “gurú” Ernesto Saldaña Medrano e igualmente renunció a la dirigencia de dicho grupo, el cual se encuentra acéfalo desde hace varios meses, y es más, sin militantes, pues los jóvenes son los que menos participación tienen en el PRI. Así pues las cosas en el tricolor, donde se busca empezar de cero, y eso es precisamente la encomienda que tiene el delegado especial del comité directivo estatal, Eliseo Castillo Tejeda, quien está dejando que se ahorquen solos. Aquí lo interesante es ver quien será el próximo dirigente local del tricolor, pues en este sentido hay varios prospectos, aunque por lo visto el delegado Castillo Tejeda se está dejando influenciar mucho por su gran amigo Arnulfo Tejada Lara, quien quiere el cargo, o en su caso dejar alguien de sus allegados, y uno de ellos es Francisco Arellano Vallarta. Se va a poner interesante el asunto, sobre todo en los próximos días, pues se habla que es cuestión de muy corto plazo para que se hagan los cambios.

RIVAS, A TAMBOR BATIENTE

Una intensa gira de trabajo tuvo el pasado sábado el Presidente Municipal, Enrique Rivas Cuéllar, quien por la mañana llevó a cabo recorridos de supervisión de obras en colonias del poniente de la ciudad. Primero acudió a la colonia San Roberto, donde revisó trabajos de introducción de red de drenaje, algo que es muy agradecido por los vecinos y posteriormente se fue a la colonia Independencia Nacional para checar trabajos de introducción de red de agua potable y electrificación. De ahí se pasó al jardín de niños de la colonia Insurgentes, donde puso en marcha un nuevo programa denominado “NLD Siempre Contigo”, mediante el cual se intensificarán las tareas de apoyo a la ciudadanía, con acciones que ya no solo benefician a los habitantes de una colonia, sino de dos, tres o más colonias. Bien por ello.

¿Y EL ROBO EN LAS GASOLINERAS?

Que autoridades federales y estatales estén realizando un operativo contra gasolineras de la entidad, sin duda alguna es una buena acción, pues hay muchos expendios que no cumplen con las diversas normas establecidas para su operación. Lo malo es que solo se están revisando cuestiones administrativas, y no tanto operativas, principalmente el que surtan litros completos a los clientes, el cual es el principal problema que se afronta en este tipo de locales comerciales. Ojala también se revise esta situación, pues especula que en todo Tamaulipas cuando menos el 40 por ciento de los establecimientos (y eso bajita la mano) no venden litros exactos, y eso es un robo, y como tal debe ser castigado.

UTNL TENDRÁ IMPORTANTES EVENTOS

El Rector de la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo (UTNL), Alfonso Salas Pérez, estuvo el pasado sábado como invitado de honor en la reunión de la Asociación de Periodistas Veteranos de Nuevo Laredo que dirige Pedro Edmundo Zapata Molina. En dicha reunión el académico, quien es el Rector más joven de todo Tamaulipas (apenas tiene 34 años de edad) informó de una serie de actividades que se estarán realizando en los próximos días, esto dentro del marco de los festejos por el 15 aniversario de la fundación del plantel en esta ciudad fronteriza, y entre los que citó una competencia de conocimiento de legislación aduanera en la que participarán también alumnos de UT´s de otras ciudades del país, y que se realizará esta semana en la Asociación de Agentes Aduanales. Igualmente informó que se intensificarán las acciones para que los alumnos aprendan a la brevedad el inglés, cumpliendo así con la exigencia del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

ADIVINANZA

¿Quién es la empleada de la COMAPA a la que le apodan “La Grasa”?, y no solo porque esté “pasadita de carnes”, sino también por “oscura y resbalosa”, jejejeje.

Comentarios, chismes y mentadas de mami en almaniger@gmail.com