Construye para bien

Por: Benito García Islas El Día Sabado 04 de Noviembre del 2017 a las 16:16

Reflexión: “Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.

La obra de cada uno se hará manifiesta; porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada; y la obra de cada uno cuál sea, el fuego la probará”. 1Corinntios 3:11-13

El oro, es el único metal en la tierra, que se purifica a través del fuego, el joyero la somete a temperaturas muy altas, para eliminar todas las impurezas, lograr en su fundición el kilataje que le dará la satisfacción, de crear una joya de alto valor.

La Biblia dice: “Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificar casas, y habitarlas; y plantad huertos, y comed del fruto de ellas” (Jeremías 29:4-5).

Nosotros los arrepentidos en Cristo, quienes tenemos el fundamento de nuestro Salvador (Jesucristo), no sólo satisfacernos de hacer cosas buenas, es nuestro deber el “construir” (cultivar) la semilla de salvación, cumpliendo el propósito de Dios, al enviar a su hijo, a morir en la cruz por nuestros pecados.

Tú, apreciable hermano en la fe. Construye bajo los principios cristianos, una vida más sana, llena de valores en tus hijos, tu familia y en tu prójimo las buenas nuevas, esfuérzate como soldado de Cristo hacer crecer la grey.

Conforme “La gran Comisión”, de Mateo 28:18-20: “Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo”. Amen.

Construye (crea) un mundo mejor, auténtica joya divina que lleva a la vida eterna, que el fuego purifica como oro de 24 kilates, La Bibia dice: “…Si no, Haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan y hurtan” (Matreos 6:20)

Construye, tu tiempo y el mío en la tierra, es corto, por lo que debe de ser de ímpetu, inteligencia, oportunidades de servir, relaciones y recursos que da Dios. Quien nos dio una mayordomía para construir lo mejor en la vida, y esta comienza cuando reconocemos que el Señor, es el dueño de todos y de todo en la tierra.

La Biblia dice: “Del Señor es la Tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan”. La verdad es que “la VANIDAD no cuenta para Dios, no poseemos nada de valor en nuestra breve estancia en la tierra. Dios nos presta la tierra mientras estamos aquí.

La tierra, era propiedad de Dios antes que llegaras, y se la prestará a otro cuando mueras. Disfrútala mientas te permita tu estadía, y la mejor manera es construyendo un mundo redimido como Dios lo desea.

Nuestra cultura dice: “Si no es tuyo, no lo cuides”. Pero nosotros los cristianos vivimos bajo otra norma: “Como Dios es el dueño del universo, tengo que cuidarlo lo mejor que pueda”. La Biblia afirma: “A los que recibieron un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza”.

Jesús en muchas ocasiones, se refirió a la vida como un encargo que se nos ha entregado, y narró muchas historias para ilustrar esta responsabilidad hacia Dios. Al fin de tu vida en la tierra serás evaluado y recompensado de acuerdo con la manera en que uses lo que Dios te confió.

Si tú, apreciable lector que lees este artículo, no te has entregado a Jesucristo como tu salvador, hoy es el día, Él te espera con los brazos abiertos para darte las buenas nuevas, de salvación, amor y paz para tu vida, “él quiere construir en ti el disfrute de la vida eterna.

Dios bendiga ricamente a mis lectores.