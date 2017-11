Cantante colombiano Brainer promociona en México su tema "No va"

El cantautor colombiano de música urbana, ofrecerá un concierto en Cancún el 22 de noviembre

Por: Mesa de Redacción El Día Viernes 03 de Noviembre del 2017 a las 22:16

El cantautor colombiano de música urbana, Brainer, promociona en México su más reciente sencillo "No va", a dueto con Xantos

Autor: Notimex

México, (Notimex).- El cantautor colombiano de música urbana, Brainer, promociona en México su más reciente sencillo "No va", a dueto con Xantos, con el que busca atrapar a los jóvenes amantes de este género, el cual, dijo, es el ritmo "rey de las frecuencias radiofónicas e internet".

En entrevista, el joven creador señaló que el dueto se dio de una manera extraña: "Soy fiel seguidor de Xantos y por ocurrencia le envié la invitación vía Instagram, para que cantara conmigo y jamás pensé que aceptara, porque yo voy empezando y ahora estoy en México para dar un concierto en Cancún, de hecho es mi primer contacto con este gran mercado, que pienso recorrer".

Subrayó que ambos terminaron por enriquecer en una coautoría el tema "No va", ya que ahora suena principalmente en redes sociales y plataformas digitales.

"En el género del reggaeton, existen tendencias, no todos los exponentes usamos palabras vulgares o que atenten contra los amantes de este estilo; respeto a los que hacen eso, pero yo le doy un toque profesional al ritmo.

Brainer incluso externó su admiración por lo que lograron Luis Fonsi y Daddy Yankee: "Son un gran fenómeno musical a nivel mundial y no necesitaron denigrar a la mujer para triunfar y creo profundamente que la música buena puede sonar bien sin palabras vulgares".

En su visita por la Ciudad de México, el cantautor urbano destacó que los exponentes de este género que no cuiden la calidad de sus canciones, serán los que acaben con este ritmo.

"El generó lleva más de 20 años en la escena y creo que con profesionalismo podría estar décadas más con el mismo éxito en América Latina y el mundo".

Respecto al tema "No va", dijo que aborda ese momento en que se piensa que el amor lo puede todo: "Y después del esfuerzo que se hace para la conquista, ella termina diciendo -No va-, un momento que pasa alguna vez en la vida de cualquier ser humano y yo no fui la excepción".

Brainer expuso que su concierto en Cancún será el próximo 22 de noviembre: "Después de ese recital empezaré a formar mi agenda para año nuevo, porque pienso recorrer todo México, para mostrar lo que traigo, aunque ya vi el apoyo en redes sociales, quiero verlo de manera personal".