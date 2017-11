Ya empezaron a fregar a los paisanos

Viernes 03 de Noviembre del 2017

Apenas el pasado primero de noviembre se puso en marcha el Programa Paisano Invierno 2017, en el que se juró y perjuró que se apoyaría en todos los sentidos a los connacionales para que se internen al país, y en el Centro de Importación Temporal de Vehículos (CITEV) ya empezaron a sacar las uñas, tanto el personal del Instituto Nacional de Migración, como de Aduanas, Banjército y hasta los que sacan las copias, para fregar a los “paisas” y así sacar sus “crismas” para la próxima temporada navideña. O sea que de nada sirve que las autoridades de las diferentes corporaciones digan misa, si a fin de cuentas los diablos que operan en el CITEV hacen de las suyas. Y una sola prueba, de las muchas que puedan existir, es la queja de una pareja de paisanos provenientes de Arizona, de nombres Gonzalo y Antonia Jáuregui, quienes se quejaron de que les pusieron trabas para autorizarles su permiso de internación, les quitaron 60 dólares con la promesa de que los ayudarían, y a fin de cuentas no les dieron nada, y solo los hicieron pasar un coraje tremendo y maldecir su cruce por Nuevo Laredo.

LUCRAN CON LAS COPIAS

Y así como este caso hay muchos más, en lo que personalmente este columnista fue testigo de cómo muchos paisanos son extorsionados por personal de las diferentes dependencias, sin que nadie haga algo al respecto, pues aunque en el lugar hay personal del programa Paisano, pues estos no reciben quejas, son simples observadores que quien sabe a quienes reportan lo que observan, aunque se duda que lo hagan, pues están ahí más que nada para simular que se atiende a la gente, cuando no es así. Incluso hay abusos hasta en las copias, las cuales se venden a 5 pesos, pero a ciudadanos americanos se las venden hasta en 75 centavos lo que representa un gran abuso. Y ya ni digamos que las copias de la credencial de elector valen 10 pesos, porque supuestamente el anverso y el reverso representan dos copias. ¡Raterazos!

UN VIL ROBADERO

Y esto lo comento con amplio conocimiento de causa, pues resulta que este viernes acudí a tramitar una fianza para un vehículo fronterizo, y al acudir a la aduana me exigieron dos copias de la credencial de elector y del pedimento de importación, siendo que en la página del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en el apartado de información sobre los requisitos para tal trámite, se solicita solo una copia, y cuando hice notar que solo llevaba una copia porque así se establecía en el escrito, se molestaron y se aferraron a que eran dos, y como les refuté, me dijeron que estaba bien, que ya no la hiciera de mitote, en una clara muestra del abuso que cometen. Sin embargo más tarde me salieron con que no podía sacar el permiso por angas o mangas, que no dudo haya sido una venganza a mi postura. Total, que si esto le hacen a un fronterizo (ya no digamos a un reportero, porque nunca me identifiqué como tal) ¿qué no le harán a los paisanos que vienen desde tan lejos y ya lo que quieren es llegar y por lo tanto dan lo que les pidan? Es un robadero lo que hacen en el CITEV, y lo más lamentable es que nadie frena los abusos. Puro bla, bla, bla, y nada de atención.

LISTO EL SECTOR FEMENIL DE MORENA

Tal y como ya se había previsto, Adriana Contreras, es la nueva dirigente del sector femenil dentro del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA). La mencionada, quien anteriormente militó en el Partido Movimiento Ciudadano (PMC) y en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), tuvo el total respaldo del coordinador distrital del referido instituto político, Gastón Herrera, para asumir dicho encargo, en el que no se duda que pueda hacer un buen trabajo, pues a decir verdad le entiende al tema político y tiene experiencia en conducir gente. Aparte es evidente que junto a Gastón está trabajando para hacer el 1-2 en las principales candidaturas a regidores en la planilla, aunque para ello tendrán que enfrentar también las exigencias de quien vaya a ser el candidato de MORENA a la alcaldía, que todo apunta será el editor Ramón Cantú Deándar.

CONCRETAN DONACIÓN DE PREDIO DEL SEMINARIO

Fue firmado el convenio de donación del predio donde se construirá el Seminario de Nuevo Laredo, y el cual quedará en el fraccionamiento El Campanario. El Presidente Municipal, Enrique Rivas Cuéllar, y el empresario, Orfelio Quintanilla, representante del sitio donde quedará el seminario, firmaron el convenio para tal efecto, teniendo como testigo de honor al Obispo de la Diócesis de Nuevo Laredo, Monseñor Enrique Sánchez Martínez. La firma se llevó a cabo en las instalaciones de la Presidencia Municipal, contándose además con la presencia del Secretario del Ayuntamiento, Raúl Cárdenas Thomae, y el segundo síndico, Gustavo Mondragón Bolado. Por cierto que para el martes 7 de noviembre está programada la bendición del referido predio, en un acto que será encabezado por el Nuncio Apostólico, Franco Coppola.

JALADA Y MEDIA

Hasta en los fantasmas hay niveles.

¿O cuando han visto una casa de la Voluntad y Trabajo embrujada?

Para aquellos que dicen que no hay que festejar el Halloween.

Seguramente los Reyes Magos eran de Sabinas, Lampazos y Bustamante.

Descubrieron agua en marte.

Hasta que no descubran cerveza nos vamos.

Se comen tamales a domicilio.

Favor de avisar con tres días de anticipación para no quedarles mal.

Hola buenas tardes, venía a buscar cinco litros de cerveza.

¿Trae usted el envase?

Está hablando Usted con él, ¡hic!

