Disminución histórica del desempleo en Laredo, Texas

Lo que demuestra que la economía del sur de Texas continúa creciendo y los empleadores están contratando, manifestó el director de Fuerza Laboral del Sur de Texas, Rogelio Treviño

Por: Primitivo López/Corresponsal El Día Viernes 03 de Noviembre del 2017 a las 16:17

Autor: Adrián López

Laredo, Texas.- La tasa de desempleo durante el mes de septiembre fue de 3.6 por ciento en el sur de Texas, específicamente en los condados de Webb en Laredo, Zapata y Jim Hogg, informó el director de Fuerza Laboral del Sur de Texas, Rogelio Treviño.



Dijo que la tasa de desempleo del área metropolitana de Laredo alcanzó esta disminución histórica, del 0.8 frente al mes anterior e indicó que la reducción es un reflejo de los 1.931 nuevos empleos creados en septiembre y agosto de 2017.



"En mis más de 30 años de desarrollo laboral nunca he visto una tasa de desempleo por debajo del 4 por ciento para nuestra región, lo que demuestra que la economía del sur de Texas continúa creciendo y los empleadores están contratando", comentó.



Añadió que "Laredo y el sur de Texas han demostrado una gran capacidad de recuperación para superar los obstáculos al desarrollo económico y continúan encontrando formas para que las empresas crezcan y prosperen, a su vez contratando a nuestra mano de obra local”.



Comentó que la fuerza de trabajo civil en el sur de Texas es de 121 mil 279 ciudadanos, de los cuales 116 mil 666 están empleados y solo cuatro mil 613 se informaron como desempleados, lo que hace que la tasa de desempleo del sur de Texas sea del 3.8 por ciento; la tasa de desempleo es inferior a la del Estado de 4.0 por ciento y la tasa nacional de 4.1 por ciento.



Los recursos naturales y el sector minero agregaron 338 empleos (3.0 por ciento) en septiembre, seguidos por los servicios profesionales y comerciales que obtuvieron una ganancia de 214 empleos (9.0 por ciento), proveedores de información con 112 empleos (1.0 por ciento); las actividades financieras aumentaron en 55 empleos nuevos (4.0 por ciento) y otros servicios reportaron 53 empleos nuevos (2.0 por ciento).



"Aunque esta baja tasa de desempleo es una buena noticia y muestra que las personas en nuestras regiones están encontrando empleo, todavía tenemos más de cuatro mil 600 desempleados que buscan y están disponibles para trabajar”, mencionó Treviño.



Agregó que “nosotros en Workforce Solutions para el sur de Texas seguimos trabajando con empresas locales, socios educativos y personas que buscan empleo para preparar a nuestra fuerza laboral para satisfacer las necesidades no satisfechas de los empleadores”.



Comparando el área metropolitana de Laredo con el Estado y la nación, la tasa de desempleo no ajustada (real) de Texas cayó 0.5 por ciento en septiembre a 4.0 por ciento y la tasa de desempleo no ajustada (real) de la Nación cayó 0.4 en septiembre a 4.1 por ciento.



En las áreas metropolitanas de Texas por índice de desempleo, Laredo se ubicó en la posición 12 con un 3.6 por ciento, en ciudades como El Paso, Houston-The Woodland-Sugar Land, Corpus Christi, Brownsville-Harlingen, McAllen-Edinburg-Mission.



Laredo MSA se compone de Webb County, mientras que Workforce Solutions South Texas atiende a los condados de Jim Hogg, Webb y Zapata.



Workforce Solutions for South Texas es una organización local que implementa un sistema de servicios enfocados a aumentar el desarrollo económico de nuestra comunidad, como un recurso para que los empleadores accedan a la fuerza de trabajo que buscan y para capacitar a las personas para que tengan éxito.