Reitera Cabeza de Vaca que seguirá imponiéndose el estado de derecho

Prueba de ello es la recuperación para el Estado de mil 600 hectáreas de terrenos de Altamira, señaló el gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, al poner en marcha obras en el sur del estado

Por: Baldemar Mijangos/Tampico El Día Viernes 03 de Noviembre del 2017 a las 16:01

El gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, reiteró en la zona sur de la entidad su compromiso de restablecer el orden y el estado de derecho

Tampico, Tamaulipas.- El gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, reiteró en la zona sur de la entidad su compromiso de restablecer el orden y el estado de derecho.



En el marco del arranque de obras de infraestructura vial, el mandatario estatal expresó que para prueba de ello es la recuperación para el Estado de mil 600 hectáreas de terrenos de Altamira, que habían pasado a manos de particulares.



"No estoy cambiando mi discurso, lo dije en su momento y ahora lo estoy poniendo en práctica, les dije que íbamos a poner orden, les dije que íbamos a recuperar los terrenos que eran de los tamaulipecos, no del Gobierno, y eso fue lo que hicimos en Altamira", reiteró en su mensaje.



"Y así como esa vamos a llevar a cabo muchas otras acciones, que van encaminadas a recuperar lo que es nuestro, lo que es de los tamaulipecos, y que desafortunadamente por las prácticas del pasado aparecieron en manos de políticos y ex funcionarios, eso se acabó, no más impunidad en Tamaulipas", completó.



Posteriormente, en conferencia de medios, García Cabeza de Vaca reiteró que ese tipo de prácticas como la falta del estado de derecho se van a desterrar de la entidad, porque el orden es un indicador importante para que se genere la confianza y la inversión.



Señaló que durante décadas la impunidad fue uno de los factores que se presentaron en nuestro Estado, y serán prácticas que se van a desenraizar, para imponer el estado de derecho, acabando por tanto con la impunidad.



También expuso que los proyectos de inversión que hoy arrancan deberán terminarse en la fecha, y si se extiende más allá del plazo se respetará, no importando fechas o ciclos electorales, porque él como mandatario no está en "campaña como otros", porque lo que se busca es la eficiencia y la calidad.



Valoró la importancia de dichas obras que se ponen en arranque, anticipando que vendrán más proyectos de este tipo que atraigan inversión en el complejo industrial de Altamira, y apuntalar a Tamaulipas como una zona noreste de alto dinamismo, vinculándose los tres niveles de Gobierno en esa meta.



Puntualizó que las obras de los mercados deben continuar, pero con orden, porque se deben hacer bien, debido a que se trata de proyectos importantes para la zona.