Entre el 30 o 40 por ciento de las unidades del transporte público no están cumpliendo con las reglas que marca la Delegación, manifestó el regidor Joaquín Amaro Cabrera

Se quejan usuarios del mal servicio del transporte público en Matamoros, informó el regidor con dicha comisión Joaquín Amaro Cabrera.

Matamoros, Tamaulipas.- El mal servicio que ofrecen las unidades del transporte público en Matamoros, ha generado quejas de usuarios ante la Comisión del rubro y la Delegación misma, informó el regidor con dicha comisión Joaquín Amaro Cabrera.



Precisó que sostendrán una reunión con el propósito de ponerse de acuerdo sobre las quejas recibidas, ya que muchos de los concesionarios no están cumpliendo con los requerimientos que exige la Delegación del Transporte Público.



Además destacó que entre el 30 o 40 por ciento de las unidades del transporte público no están cumpliendo con las reglas que marca la Delegación, por lo cual mencionó que seguramente se va a tener que actuar en consecuencia.



Dijo que ha habido algunas unidades que han cambiado de rutas sin previo aviso, por lo que han dejado de cumplir a los colonos y agregó que más bien lo que ahora hacen las unidades del transporte público son viajes especiales, dejándolos a ellos sin servicio.



Y es que según el argumento de los concesionarios las rutas no les son redituables al no haber aumento desde hace varios años a la tarifa, por lo cual, han estado haciendo viajes especiales, aunque en ello vaya implícito no prestar un buen servicio a la comunidad.



