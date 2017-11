Histórico presupuesto de egresos

Por: Alma Niger El Día Jueves 02 de Noviembre del 2017 a las 21:05

A 2 mil 863 millones 386 mil 657 pesos con 98 centavos asciende el presupuesto de ingresos que se ha programado para el ejercicio fiscal 2018, esto por parte del Cabildo de Nuevo Laredo, mismo que lo aprobó en la sesión celebrada este jueves, por lo que ahora solo falta que se refrende por parte del Ejecutivo Estatal. La propuesta fue presentada por la primera síndica Dorina Lozano Coronado, quien es la presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del mismo Cabildo, y secundada por el regidor Gerardo Peña Maldonado, y avalada con el apoyo de todos los miembros del cuerpo edilicio. Dicha cantidad es mayor a la que se aprobó para este año y que ascendió a 2 mil 737 millones 682 mil 330 pesos con 64 centavos. Evidentemente con este mayor presupuesto se permitirá la realización de más obras en beneficio de la comunidad.

DESCUENTOS EN EL PREDIAL

Otra cosa que aprobó el Cabildo en la sesión de este jueves fue la aplicación del programa de descuentos en el pago del impuesto predial, que en este caso será del 100 por ciento de los recargos. La propuesta estableció que la medida entra en vigor desde el 2 de noviembre hasta el 31 de diciembre y tiene como finalidad motivar a quienes adeudan dicho tributo a que lo paguen. Igualmente la propuesta fue presentada por Dorina Lozano Coronado y avalada por el regidor priísta Jesús Valdez Zermeño, quien hizo notar que entre más cuentas se paguen más recursos obtendrá el gobierno municipal por concepto de participaciones federales, pues en este sentido el dinero que se recibe depende del porcentaje de cuentas pagadas de predial.

DESIGNAN CONSEJEROS DEL INSTITUTO DE SALUD

De la misma manera el Cabildo aprobó los nombramientos de los integrantes del Consejo del Instituto Municipal de la Salud de Nuevo Laredo, que recientemente fue creado. En este sentido los nombres propuestos por el Presidente Municipal, Enrique Rivas Cuéllar fueron los siguientes: Dr. Julio Cesar de la Rosa Treviño, presidente de la Asociación Médica de Nuevo Laredo; Dr. Oscar Gonzalez Arrambide, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria Numero 5; CP Alberto De León Casso, presidente del Club Rotario Nuevo Santander y el Lic. Oliver Gómez, presidente del Club de Leones de Nuevo Laredo. El regidor Alfredo Guarneros Carranza, presidente de la Comisión de Salud ante el Cabildo, secundó la propuesta haciendo notar que todos ellos son reconocidos personajes de la localidad que mucho habrán de ayudar en sus cargos como consejeros de salud. Desde luego la propuesta fue aprobada por los miembros del Cabildo.

CAMINATA “MÁS CERCA DE TI” VA A LAS TORRES

Para este sábado cuatro de noviembre está programada la caminata “Más Cerca de Ti” que organiza el comité municipal del Partido Acción Nacional (PAN), y que en esta ocasión se llevará a cabo en la colonia Las Torres. De acuerdo con Imelda Sanmiguel Cantú, presidenta del blanquiazul, el evento se llevará a cabo a partir de las 11 de la mañana en la esquina de Campeche y Bulevar Las Torres aunque desde las nueve y media de la mañana los participantes se reunirán en las instalaciones del comité municipal situado en Morelos 2511 de la colonia Juárez. Como ya es conocido, en esta caminata se recogen peticiones de los ciudadanos, mismas que se atienden ante las respectivas instancias gubernamentales.

HARÁN DESFILE CINEGÉTICO

Para este domingo 5 de noviembre está programado que se lleve a cabo un Desfile Cinegético por las principales calles de la ciudad, esto con la finalidad de empezar a calentar motores con vista al inicio de la temporada de cacería de venado cola blanca que arranca el próximo 18 de noviembre y culminará el 28 de enero. Este evento es organizado por el coordinador de Turismo Cinegético, César Johnson Villarreal, quien informa que iniciará a las cuatro de la tarde en la explanada del Palacio Federal para salir por la calle Dr. Mier con rumbo al parque Mendoza, dar vuelta hacia la González hasta la avenida Guerrero de donde enfilarán hacia la Venustiano Carranza hacia el oriente hasta llegar al parque Viveros, y luego pasar por Expomex hasta llegar a Lincoln y Chimalpopoca, para luego tomar el bulevar Ruiz Cortines hasta Paseo Colón, y de ahí hasta Reforma y terminar en la glorieta del monumento a Benito Juárez. Se espera la participación de al menos 50 vehículos, muchos de ellos con aditamentos para caza.

REUNIÓN DE LEONES

Este sábado y domingo se estará realizando en esta ciudad fronteriza la segunda junta de gabinete del distrito de Clubes de Leones B3, por lo que se tendrán todas las autoridades leonísticas, empezando por el presidente nacional, Víctor Hugo González, así como el Gobernador José Luis Alatorre y todo su gabinete. El evento se celebrará en la Cueva Leonística y se espera la asistencia de unos 500 leones provenientes de diversas partes del país. De hecho ya hay una reservación de más de 150 habitaciones, por lo que este evento generará buena derrama económica para la ciudad.

ADIVINANZA

¿Quién es la regidora de oposición que fue corrida de una colonia del sur-oriente de la ciudad debido a que según ella iba a ayudar a los afectados por las inundaciones, pero para ello quería que se afiliaran a su partido? La gente vio mal su proceder y por eso la echaron en corrida. Eso pasa cuando siempre se quiere abusar.

LO ÚLTIMO

La regidora Raquel Guajardo Martínez anunció ante el Cabildo de Nuevo Laredo el informe de actividades que tuvo el pasado viernes, y el cual pasó completamente desapercibido. Tal vez por eso lo anunció, para que la gente se diera cuenta… Igualmente la regidora Guadalupe Carmona cayó en contradicciones. Dijo que se gastó mucho dinero en apoyar a los damnificados por las recientes lluvias, y luego dijo que iglesias del sur del país le donaron un tráiler lleno de alimentos, que fue lo que repartió entre la gente. Entonces, ¿gastó o le donaron? No se entiende… Familiares y amigos del ex alcalde Benjamín Galván Gómez lo recordaron con cariño este jueves ante su tumba situada en el panteón Jardín de los Ángeles, donde de hecho se montó un altar en su honor. A Benjamín se le sigue evocando con gran afecto… Vaya “quemadota” que le dieron al ex dirigente del PRI de Nuevo Laredo, José Ramos Zapata, tras ser detenido por autoridades de la vecina ciudad de Laredo, Texas, acusado de robo de servicio, al negarse a pagarle a un empleado. El ex líder priístas fue fichado por las autoridades gabachas, y lo peor del caso es que la foto de su arresto ha sido difundida… Para este viernes 3 de noviembre está programado un juego especial de baloncesto entre el equipo Toros de Nuevo Laredo y un grupo de sacerdotes de la Diócesis de Nuevo Laredo. Este evento es para apoyar la campaña Por un México Sin Hambre, por lo que el costo de entrada será un kilo de ayuda. El evento será a las siete de la tarde en el Polyforum La Fe.

