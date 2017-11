Se espera regular ocupación hotelera en Tampico por fiestas de Xantolo

Este periodo vacacional se puede tomar como un "pseudo puente", esperando una regular ocupación de visitantes durante las fiestas, señaló el presidente de la Asociación de Hoteles del Sur de Tamaulipas, Íñigo Fernández Bárcena

Los hoteles de la zona sur de Tampico esperan tener regular ocupación de visitantes durante las fiestas de Xantolo, señaló el presidente de la Asociación de Hoteles del Sur de Tamaulipas, Íñigo Fernández Bárcena

Tampico, Tamaulipas.- Los hoteles de la zona sur de Tampico esperan tener regular ocupación de visitantes durante las fiestas de Xantolo, aunque la mayor actividad se registrará en el ámbito comercial, señaló el presidente de la Asociación de Hoteles del Sur de Tamaulipas, Íñigo Fernández Bárcena.



Agregó que este periodo vacacional se puede tomar como un "pseudo puente", aunque la mayoría de los estudiantes de las escuelas de nivel superior sí se ausentaron, pese a ser el día dos de noviembre hábil.



También citó que los visitantes se dedican a disfrutar de las fiestas de Xantolo, no generando una mayor alza en la ocupación de cuartos, pues las celebraciones se enfocan en otros sectores.



Sobre este contexto, destacó que la ocupación se ha mantenido en un 48 por ciento desde el año anterior de 2016, estimando que para este año de 2017 vaya a la alza, llegando al 50 por ciento.



Fernández Bárcena, también se refirió a las obras del paso inferior de la Calzada San Pedro, que cambiarán el rostro de la ciudad, pues se trata de obras importantes para agilizar la vialidad en la parte norte.



Advirtió que no existen hoteles que se puedan ver afectados por esta mega obra, siendo el más próximo el hotel Hamptom Inn, aunque está en la zona superior norte del entronque vial.



También expuso que a fin de año se espera una buena ocupación, pero esta está enfocada en la visita de familiares por las reuniones que se registran en Navidad o en las fiestas de fin de año, aunque esto no significa que se dispare la ocupación por la llegada de turistas.









