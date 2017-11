Reciben en Matamoros a primeros deportados

Ya que en este mes de noviembre las deportaciones se realizarán por esta ciudad fronteriza, dijo el sacerdote encargado de la Casa del Migrante Francisco Gallardo López

Por: Isabel Rendón/Matamoros El Día Jueves 02 de Noviembre del 2017 a las 15:32

Autor: Isabel Rendón

Matamoros, Tamaulipas.- Las deportaciones por Matamoros se realizarán durante este mes de noviembre, por lo que la Casa del Migrante y el módulo de atención ya recibieron a algunos de ellos, informó el sacerdote encargado de ambos inmuebles Francisco Gallardo López.



Dijo que para quienes se les complica la situación se quedan en la Casa del Migrante, “tenemos muchos años de recibir a deportados y vemos esta situación como si fuera normal y no es así, esto nos tiene que mover un poco o un mucho el tapete porque las deportaciones masivas desde Estados Unidos a México, no es normal”.



Manifestó que esto siempre trae consigo una seria dificultad para la persona, su familia y para la sociedad en general, ya que los deportados regresan al país en situaciones graves, siendo lo más difícil la separación de familias.



Estableció que en estos momentos sí hay trabajo en México, desafortunadamente para quienes son deportados lo que les paguen se les va a hacer poco, debido a que en Estados Unidos ganan en dólares, por lo que con lo que aquí perciben no es suficiente para el sustento de una familia.



Es por ello que el sacerdote puntualizó que espera que todas las instancias, hasta las particulares, hagan lo que les corresponde para poder favorecer a estas personas para ver por la dignidad de ellos mismos.



