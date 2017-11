Poca afluencia en los panteones municipales de Matamoros

El que más afluencia ha tenido es el Nuevo o mejor conocido como “Los Tomates”, mientras que en el de la Santa Cruz y el Viejo las visitas fueron prácticamente mínimas

Por: Ángel Arias/Matamoros El Día Jueves 02 de Noviembre del 2017 a las 13:11

Los panteones municipales de Matamoros están teniendo muy poca afluencia de visitantes durante este Día de Muertos

En un recorrido realizado por los camposantos de la ciudad, se constató que el panteón municipal Nuevo o también conocido como los "Tomates" es el que más afluencia de personas ha tenido.



En un recorrido realizado por los camposantos de la ciudad, se constató que el panteón municipal Nuevo o también conocido como los “Tomates” es el que más afluencia de personas ha tenido.



Incluso los mismos comerciantes que se colocan en las afueras de estos panteones, afirmaron que no ha llegado la gente que se esperaba.



“A lo mejor porque es jueves y muchos están trabajando, por eso no están viniendo a los panteones”, manifestó la comerciante de flores María López.



Mientras tanto en el camposanto de la Santa Cruz y el Viejo, las visitas fueron prácticamente mínimas, ya que fue muy poca la que arribo en horas de la mañana de este jueves.



Los encargados de los camposantos argumentaron que quizás no ayudó mucho el día, pero se espera que este viernes o fin de semana repunte la presencia de visitantes.

