El mejor curriculum político

Por: Jorge Alonso Infante El Día Miercoles 01 de Noviembre del 2017 a las 22:37

Fijarse en las cualidades de una persona para ocupar algún puesto que requiera de sus habilidades debería ser algo por demás fundamental, un proceso minucioso en donde se revise a detalle toda la experiencia y capacidad de aquel que desea competir por tal espacio. Eso sería lo más lógico, prudente y conveniente, el designar los puestos a personas que cuenten con el perfil y que vislumbren una etapa de incremento de la productividad y competitividad laboral del organismo, instituto, oficinas, etc. En verdad es de sabios rodearte de gente capaz y mejor aún, de personas con un hambre de triunfo, pulcras y coherentes en su accionar. En un país en donde pareciera que no levantamos y en un ámbito político necesitado de una real reivindicación así como de credibilidad ante la sociedad, pensaría uno que los organismos políticos aprenderían su lección y comenzarían con mejores prácticas internas. La realidad es que los que manejan los hilos del poder están infames en verdad, no todos y nunca generalizando claro pero pareciera que con nada aprenderán las lecciones dadas y que seguirán privilegiando, el amiguismo, nepotismo, acomodo por intereses y a aquellos que más que discernir con sus formas, las acatan y las procuran.

Rasgos como un nivel académico alto, honestidad, transparencia, entre otros muchas veces son en lo que menos se fijan los líderes políticos, al cabo y no son tan importantes (total sarcasmo por supuesto). Pero que sepas adular, como callarte, realizar acciones turbias, trabajar desde lo oscurito, verbo mareador o inclusive que seas un total inepto pero que vengas de alguna familia adinerada o apoyado por un grupo político, eso sí son cualidades relevantes para ellos. Es cierto que alguien que ejerza un puesto de autoridad de donde dependen muchas cosas tiene que rodearse de gente de confianza pero por el amor de dios, no tienen que ser unos peleles o sopla nucas. ¡Ojo! Nunca generalizo ya que sé perfectamente que existe gente que muy merecidamente está donde está, por su esfuerzo y conocimientos y que son los caballitos de batalla en muchas contiendas, para todos ellos mi más alto respeto, pero también es cierto que se sigue pecando de querer manejar las cosas con formas y costumbres arcaicas y por demás retrógradas.

Pero por eso les va como les va, están viendo la tempestad y no se hincan, bueno al menos no para aprender las lecciones pero si para subyugarse y otras cosas que vulgarmente se dicen al tocar estos temas. Mejor librados sienten o saben salen si llevan unas buenas rodilleras en lugar de un buen curriculum.

Reflexión

Es como haber sufrido un accidente y salir con severas lesiones por no llevar el cinto puesto y al momento de recuperarte y volverte a subir a un vehículo no solo no te pones el cinto sino hasta lo cortas. Obviamente tus probabilidades de que te lleve la huesuda son por demás altas pero así pareciera se manejan, con una total ausencia de lógica que hasta da risa. Para ellos cabe recordarles lo que un amigo diría en estas ocasiones, ¡están viendo y no ven!

Remate matón

No son más brutos nomas por que no ensayan…diría el mismo compadre.