Avanza en San Diego construcción de prototipos de muro fronterizo

Los ocho prototipos ordenados por el presidente Donald Trump para el muro en la frontera entre México y Estados Unidos tardarán un mes para su secado total y hasta 60 días para una evaluación rigurosa

Por: Notimex El Día Miercoles 01 de Noviembre del 2017 a las 21:38

Autor: Notimex

San Diego, (Notimex).- Los ocho prototipos ordenados por el presidente Donald Trump para el muro en la frontera entre México y Estados Unidos tardarán un mes para su secado total y hasta 60 días para una evaluación rigurosa, informó hoy la Patrulla Fronteriza.

Los prototipos deberán aún someterse a pruebas sobre posible escalamiento, golpes de cincel o martillo, taladro o tener hoyos en el subsuelo, explicó a Notimex Eduardo Olmos, vocero de la Patrulla Fronteriza, quien visitó hoy el lugar donde se encuentran las moles monumentales.

Para llegar a este sitio, a unos metros de Mesa de Otay y resguardado las 24 horas, agentes de la Patrulla fronteriza escoltan a los visitantes por un camino de terracería de más de dos kilómetros.

Los prototipos fueron construidos durante un mes por seis compañías que compiten por ganar la licitación para la barda fronteriza que prometió el presidente Donald Trump en su campaña electoral.

Cuatro prototipos son de concreto y cuatro de materiales como hormigón y acero. Cada uno mide nueve metros de alto y otros nueve de ancho y costó entre 300 mil y 500 mil dólares, detalló Olmos.

“Los prototipos van a ser evaluados por diferentes características, como que no sean tan fácilmente escalados, que no se puedan escarbar, que no se puedan penetrar o cortar, que sean estéticamente de buen gusto”, anotó.

De igual forma, que resulten seguros para el trabajo de los agentes que patrullen el área y que impidan el tráfico de peatones y vehículos, añadió.

Para su construcción se dieron 30 días a las seis constructoras, que cumplieron la obra en menos tiempo. Ahora se darán 30 días para que selle el material antes de estrictas evaluaciones a lo largo de dos meses.

“Tenemos el derecho de escoger un diseño o todos los ocho, o ideas de diferentes diseños y eso corresponderá a las autoridades de Aduanas y Patrulla Fronteriza", señaló Olmos.

El funcionario consideró que un diseño de muro puede funcionar a la perfeccion en esta área, pero otro puede funcionar en área montañosa, con ríos o en desiertos.

Añadió que la prioridad de los muros es un enfrentamiento directo al crimen organizado, “porque a este no le importa la vida de los inmigrantes, lo que le importa es ganar dinero. No ven al inmigrante ni se preocupan por su vida y ellos tratan de aprovechar la situación en cualquier sector”.

Olmos compartió que el sector de San Diego de la Patrulla Fronterza ha podido controlar el cruce indocumentado de más de 100 kilómetros que le corresponden en la región.

En 1986 hubo 628 mil arrestos y en los último cinco años el mismo sector ha reportado 31 mil, lo que refleja la mejor respuesta, destacó.

Olmos expuso que, desde el anuncio de la construcción de los prototipos, no se han registrado incidentes en el área donde se instaló un espacio para manifestaciones, pero que hasta ahora no ha sido ocupado.

“Solo se han dado dos incidentes, uno de una sola persona que se presentó a manifestarse por el medio ambiente, y el de un pequeño grupo, pero no ha habido incidentes graves”, recordó.

Mencionó que la barda fronteriza primaria, levantada en San Diego en 1991 con material de desecho de pistas de aterrizaje de la época de la guerra en Vietnam, se construyó como una forma de contención para la entrada de vehículos a Estados Unidos y es de poco más de dos metros de alto.

La barda secundaria, que se construyó años después, es de casi cuatro metros de alto y fue para impedir la entrada de peatones y de vehículos, pero reconoció que este muro ha sido cortado fácilmente y en cuestión de segundos por serruchos eléctricos o hachas

“Un contrabandista puede hacer en 20 segundos un corte con serrucho eléctrico o en minuto 20 segundos con hacha", aseguró tras señalar que algunos de los muros tienen tres o cuatro metros de profundidad con concreto y varilla y otros una profundidad mayor.

El almacen temporal de los prototipos de muro está a unos dos kilómetros al este de Enrico Fermi Drive, en tierra abierta que es una mezcla de propiedad pública y privada.

Se localiza varios kilómetros al este del puerto de entrada de Mesa de Otay, en un lugar donde termina la malla y una sola barrera continúa hacia el desierto.

Los contratistas para los prototipos concretos fueron Caddell Construction Co., Montgomery, Ala.; Fisher Sand & Gravel Co., Tempe, Arizona; Texas Sterling Construction Co., Houston, Texas; y W. G. Yates & Sons Construction Company, Filadelfia.

Una vez completado, el gobierno estadunidense seleccionará un diseño ganador. El proyecto está en marcha a pesar de la falta de financiamiento del Congreso para el muro prometido por Trump, que se erigiría a lo largo de partes de la frontera entre Estados Unidos y México.