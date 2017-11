Con helicóptero cuidarán a paisanos

Miercoles 01 de Noviembre del 2017

Con el apoyo de un helicóptero que proporcionará el gobierno del estado, se brindará una mayor seguridad a los paisanos que durante los próximos dos meses ingresen a México para pasar con sus familias la temporada de Navidad y Año Nuevo. Esto se anunció durante la reunión que sostuvieron autoridades de los tres niveles de gobierno a fin de coordinar acciones dentro del Programa Paisano Invierno 2017 que inició este 1 de noviembre y culminará el 8 de enero. La junta fue celebrada en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) y encabezada por el Presidente Municipal, Enrique Rivas Cuéllar, y se contó además con la presencia de la diputada federal, Yahleel Abdala Carmona, así como del delegado regional INM, Seguismundo Doguín Martínez, además de representantes de las diferentes corporaciones de seguridad, mismas que hicieron el compromiso de trabajar en el cumplimiento de los derechos y seguridad de los paisanos. Y sobre el uso del helicóptero, este vigilará desde el aire que la ruta que tomen los paisanos hasta la salida de Nuevo Laredo, sea segura. Se pues.

NUEVO LAREDO, SEDE DE EVENTO REGIONAL

Un evento de capacitación a funcionarios públicos de los municipios fronterizos sobre el ‘Ejercicio Fiscal 2018’, se celebrará en esta ciudad fronteriza los días 6 y 7 de noviembre. Por instrucciones del gobierno Nuevo Laredo será sede de este evento al que vendrán funcionarios de toda la frontera norte de la entidad, mismos que abordarán temáticas relacionadas con la Ley de Ingresos 2018, el Presupuesto de Egresos 2018, la Orientación del Gasto, Programas Federales, y Perspectivas Económicas del 2018. De la misma forma se abordará la Actualización de los Servicios en Tecnologías de la Información que ofrece el gobierno del Estado para los municipios de Tamaulipas. La sede será el Centro Cívico de Nuevo Laredo a partir de las 10 de la mañana en ambos días. Este acto se lleva a cabo en coordinación con Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal (INAFED).

SIMULACRO DE EMERGENCIA

Si este jueves ven mucha gente afuera de la Presidencia Municipal a eso de las 10 de la mañana, no se asusten, lo que pasa es que está programado un simulacro de emergencia y como tal todo el personal va a ser evacuado. Desde este miércoles se anunció a todos los empleados la acción a realizar, pidiéndoles que colaboren. Y pues así la verdad no tiene chiste, el asunto es hacerlo sin avisar, para ver cómo sale el asunto, no que así, ya notificados todos, lo más seguro es que haya quienes les valga puro gorro el tema. Pero bueno, son cosas que se tienen que llevar a cabo para cumplir con las normas de seguridad.

BAJARÁ PRESIÓN DE AGUA

Por varias noches se espera baja presión en las tomas de agua, esto debido a que personal de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) aprovechará el bajo consumo durante estos días frescos, para efectuar diversos trabajos en la planta norte, con el objetivo de mejorar el servicio. Por tal motivo en estos días se deberá notar una baja presión, más no suspensión, en las tomas a partir de las siete de la noche y hasta las siete de la mañana, esto al poniente de la ciudad. Estas acciones habrán de beneficiar más adelante con mejor presión a colonias como Arboledas, Los Artistas, Naciones Unidas 1 y 2, Nueva Victoria, Olivos 1 y 2, Reservas Territoriales y Toboganes. Así que a bañarse temprano para que luego no anden pegados a la pared como lagartijas con el chorrito que va a salir.

NO ESTÁ MUERTA, SIGUE MÁS VIVA QUE NUNCA

Quienes piensan que Iliana Medina García está acabada políticamente tras su salida de la Secretaría de Bienestar Social del Ayuntamiento de Nuevo Laredo, tal vez se equivocan, toda vez que la mencionada ha recibido nuevas encomiendas por parte del Presidente Municipal, Enrique Rivas Cuéllar, las que sin duda habrá de sacar adelante sin problemas, pues es una mujer inteligente, capaz y trabajadora. De hecho estas mismas aptitudes ubican a Iliana como un gran prospecto a ser postulada para una regiduría por el PAN para las próximas elecciones. Se lo merece, y es más, el PAN se lo debe, pues ella ha dedicado al blanquiazul tres candidaturas, dos una diputación local y otra a una diputación federal. Por lo tanto tiene más que derecho a la posición.

OFRECERÁ CONSULADO AMERICANO TALLER A OSC

Un taller sobre Marco Legal para Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) organizará el Consulado General de los Estados Unidos en Nuevo Laredo, en coordinación con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), este próximo lunes 6 de noviembre a partir de las ocho y media de la mañana. Al menos 20 organizaciones civiles han respondido a esta convocatoria, pero en el transcurso de los siguientes días podrían sumarse más, y así participar en este taller con el cual se busca ayudarles a fortalecer sus capacidades y brindarles herramientas que les permitan desarrollar mejor su labor. El evento será en el Hotel Colón Plaza situado en César López de Lara 3446 y la bienvenida a los asistentes correrá a cargo del Cónsul de Estados Unidos en Nuevo Laredo, Philip Linderman.

VIENE EL NUNCIO APOSTÓLICO

La Diócesis de Nuevo Laredo a cargo del Obispo Enrique Sánchez Martínez se encuentra haciendo los preparativos para la visita a esta ciudad fronteriza del nuncio apostólico Franco Coppola, programada para el lunes 6 y martes 7 de noviembre. De acuerdo a la agenda que se ha preparado, las actividades empezarán el lunes a las 14:30 horas con una conferencia de prensa en la Asociación de Agentes Aduanales, para posteriormente a las 15:00 horas sostener una comida con agentes aduanales, en el mismo lugar. Posteriormente a las 19:00 horas se ofrecerá en la Catedral del Espíritu Santo una misa de erección de la Diócesis y dedicación de la Catedral. Por su parte el martes a las 10:00 horas se dará la bendición del terreno del seminario, a las 11:00 horas se hará una visita a la colonia Insurgentes, a las 16:45 horas un encuentro con laicos en la sala “Sergio Peña”, a las 18:30 horas una misa por los migrantes bajo el puente internacional número dos y a las 18:00 horas una visita a la Casa del Migrante.

LO ÚLTIMO

Nuestro más sentido pésame al compañero y amigo Carlos Hugo Tijerina, ante el sensible fallecimiento de su señor padre Don Alfredo Tijerina, cuyo cuerpo será velado a partir de las 9:30 horas de este jueves en Funerales Hernández. ¡Descanse en paz!... Quien sigue muy activo es el Secretario del Ayuntamiento, Raúl Cárdenas Thomae, quien recientemente sostuvo un encuentro con representantes de organismos de la sociedad civil tales como el Grupo Pro-Dignidad de la Mujer A.C., Convihviendo A.C., Labio y Paladar A.C, Casa del Migrante Amar A.C. y Compañerismo Victoria A.C., con quienes se acordó seguir trabajando en conjunto por el bien de Nuevo Laredo… Y hoy recordamos a nuestros difuntos. Familiares, amigos, compañeros, jefes y conocidos, que han dejado huella en nuestros corazones. A muchos por desgracia cada año nos crece la lista, pero a todos por igual seguimos recordándolos con cariño, esperando el día en volverlos a encontrar. A todos ellos, un abrazo hasta el cielo.

