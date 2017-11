Trabajan mucho y ganan poco meseros de Matamoros

Matamoros, Tamaulipas.- Meseros afirman que solo están ganando 100 pesos al día, siendo una actividad poco productiva en estos momentos, afirmó el secretario general del Sindicato de Meseros en Matamoros, José María Sánchez Segovia.



Manifestó que desgraciadamente se les exige mucho trabajo y se obtiene poca paga del mismo.



“Tenemos compañeros que trabajan 12 horas diarias y para solo ganar 100 pesos, lo cual consideramos que no es justo, tomando en cuenta la labor que desempeñamos”, dijo.



Resaltó que es necesario que haya mejores salarios, no solo para los meseros, sino para los empleados en general, ya que se siguen teniendo los sueldos más bajos de todo el país.



Manifestó que incluso en este año hubo compañeros que no recibieron sus pagos de utilidades, también siendo una afectación importante para quienes se dedican a este oficio.







