Participan alumnos del CAM y fundación Down de Ciudad Victoria en concurso de talentos

Los niños y jóvenes demostraron que en la mente están las barreras, pero en el corazón las herramientas para superarlas, participando en el Concurso de Talentos de Canto, Baile y Danza sobre Silla de Ruedas

Por: HT Agencia El Día Miercoles 01 de Noviembre del 2017 a las 16:12

Niños y jóvenes del Centro de Atención Múltiple (CAM) y Fundación Down de Ciudad Victoria participaron en el Concurso de Talentos de Canto, Baile y Danza sobre Silla de Ruedas

Autor: HT Agencia

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Niños y jóvenes del Centro de Atención Múltiple (CAM) y Fundación Down de Ciudad Victoria participaron en el Concurso de Talentos de Canto, Baile y Danza sobre Silla de Ruedas, que se llevó a cabo esta mañana en su etapa municipal.



El concurso estuvo a cargo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), "me da mucho gusto estar aquí con personas extraordinarias que tienen mucho corazón para cantar, bailar y demostrar que cuando hay perseverancia, talento y mucho amor todo se puede lograr", destacó la titular, Tony Sáenz de Almaraz.



Reconoció la labor de la señora Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, presidenta del DIF Estatal por fomentar mediante estos concursos, el arte, la cultura y los valores que fortalecen y unen a los tamaulipecos.



Los ganadores del certamen fueron Silvia Castillo Estrada en la categoría de canto, en la categoría de Danza sobre Silla de Ruedas el ganador fue el Grupo Típico sobre Sillas de Ruedas, y la Fundación Down triunfó en la categoría de baile en grupo, quienes avanzaron al Concurso Estatal que se llevará a cabo el próximo 17 de noviembre en el Teatro Amalia G. de Castillo Ledón.



Entre los invitados estuvieron también, la Lic. Teresa Berber en representación de la Lic. Astrid Ileana Enríquez, Jefa del Departamento de Educación Especial en el Estado; Manuel Cavazos Guerrero, Director de Cultura en el Municipio; el Profesor y ex basquetbolista Manuel Raga y María Eugenia Rhi Sahusi Anaya, Coordinadora de Asistencia y Desarrollo Comunitario.







Bamp