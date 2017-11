La explicación del magistrado Osiris

Por: Ana Luisa García El Día Martes 31 de Octubre del 2017 a las 22:29

1.- Aunque un tanto pueril la explicación del nuevo presidente del Tribunal Electoral de Tamaulipas, René Osiris Sánchez Rivas, para justificar la “renuncia” de su antecesora Marcia Laura Garza Robles, en la titularidad del organismo, hay que reconocer que cuando menos llenó el vacío de información que da pie a infinidad de especulaciones, sobre todo cuando está próximo el proceso electoral de 2018.

Hay suspicacia del electorado cuando la remoción voluntaria o no de la magistrada a la Presidencia del TRIETAM, se dio dentro del clima de incredulidad generado por el cese del ahora ex fiscal de la FEPADE, Santiago Nieto y los últimos acontecimientos que le siguieron, que presuponen la intervención del gobierno en la operación de instituciones supuestamente autónomas con injerencia en el proceso electoral próximo.

Así las cosas, el presidente del Tribunal Electoral de Tamaulipas, Osiris Sánchez declaró que la renuncia de la magistrada Marcia Garza fue una iniciativa propia, que tiene como propósito dar oportunidad a que de ser posible todos los magistrados tengan la experiencia de presidir el Tribunal, no descaró que ella pueda regresar en algún momento.

Asimismo justificó ser él quien primero recibe el beneficio de esa idea, porque su encargo termina en noviembre de 2018, algo así “como cenas y te vas”, o sea que tendrá la “experiencia del proceso electoral y después se retira”, aunque reconoció que tiene la posibilidad de buscar participar en el proceso de selección que convocará el Senado de la República.

El magistrado René Osiris fue designado por el Senado para cubrir la vacante del magistrado Alberto Saleh Perales cuyo periodo concluye en noviembre del año próximo.

Usted estimado lector seguramente dirá que estos movimientos siempre ocurren en el cambio de administración estatal, alguien concluye o se enferma, o simplemente se va a descansar y el que llega siempre es un amigo del gobernador en turno, o cuando menos de filiación del mismo partido, que es el caso del magistrado.

La circunstancia es que como los panistas criticaron estos “arreglos” cuando eran protagonizados por los priistas, algunos creyeron que los tiempos habían cambiado y las cosas serían diferentes.

En fin, ahí están los elementos y Usted hará su propia opinión.

2.- A Victoria le esperan tiempos mejores de acuerdo al programa de infraestructura detallado por la Secretaria de Obras Públicas del Gobierno de Tamaulipas, Cecilia del Alto López que contempla una inversión de 343 millones 973 mil 724 pesos que permitirán la realización de 21 proyectos que mejorarán sustancialmente a esta capital y que representa el interés del Gobierno del Estado de apoyar a los municipios, en este caso a la gestión de Oscar Almaraz Smer.

La suma antes descrita forma parte de un total de 2,400 millones de pesos que derramará en obras en todo el estado, Victoria se ve favorecida con el 14 % de esa inversión que tiene límite para su ejecución, el cual vence en marzo del año próximo.

Del paquete de obras destacan 30 MDP para el proyecto de remodelación de la alameda Francisco I. Madero más conocida como el 17; le siguen en importancia por el monto del recurso, la rehabilitación del sistema electromecánico de la toma del Acueducto Guadalupe Victoria con 20 millones 28 mil 410 pesos; la ampliación y remodelación de la Casa San Antonio, para la atención y asistencia de niños con capacidades diferentes, la asignación es de 20 millones 138 mil 800 pesos.

Hay obras deportivas y otras consistentes en centros de bienestar social, estancias infantiles, centro de salud y construcción de espacios que vendrá a contribuir en la reconstrucción del tejido social. Incluso hay un paquete para pavimentación para diferentes calles por un millón 286 mil 704 pesos. El recinto ferial también tiene contemplada una asignación de 9 millones 600 mil pesos para obras complementarias.

La cuestión es que los próximos seis meses se estarán desarrollando diferentes frentes de trabajo, algunos ya en proceso, que en conjunto aportarán una mejora importante a la ciudad capital.

3.- Ayer el Gobierno del Estado que encabeza Francisco García Cabeza de Vaca protocolizó un convenio de colaboración con el Secretario Ejecutivo del CONEVAL, Gonzalo Hernández Licona; en ese marco referencial, el mandatario estatal aseguró que su gobierno está encaminado a precisar las acciones de ayuda Social para reducir la pobreza en Tamaulipas, asimismo asumió el compromiso para que su gobierno sea evaluado, como recurso para detectar si hay algo que no funcione, y proceder a eliminarlo.

El gobernador expresó su convicción, de que el bienestar del ser humano y la creación de condiciones para su desarrollo y libertad, es uno de los principales deberes de los gobiernos. Y consideró que el convenio de colaboración firmado con el CONEVAL permitirá impulsar y evaluar las políticas sociales para abatir la pobreza.

García Cabeza de Vaca convocó a alcaldes de la entidad. En el presídium lo acompañaron Magdalena Peraza Guerra de Tampico; Oscar Almaraz Smer Victoria; Jesús de la Garza Díaz del Guante, Matamoros; y Enrique Rivas Cuellar de Nuevo Laredo.

También estuvieron los secretarios de su gobierno quienes participaron al final del programa en una reunión de trabajo presidida por el Secretario Ejecutivo del CONEVAL, funcionarios federales y diferentes figuras del servicio público, a los que FAGCV se dirigió para decirles que, “someterse a la evaluación externa, acatando lineamientos es un deber y convicción de mi gobierno. El CONEVAL nos asesora en el diseño, modelo y evaluación del programa Unidos por Reynosa, que marca una nueva pauta en la relación entre gobierno y ciudadanía”.

Asimismo EL Jefe del Ejecutivo dejó asentado que: “Combatir la pobreza es tarea de todos y no sólo acciones aisladas por parte de una secretaría en particular, por eso los he convocado a todos, porque Ustedes juegan un papel clave y fundamental para generar condiciones que reduzcan la pobreza y generen oportunidades para las personas que más lo necesitan. Es un trabajo en conjunto entre los tres órdenes de gobierno. La clave es la voluntad política que podamos tener todos”.