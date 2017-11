Breves de la Economía mundial y mexicana

Por: Jorge Lera Mejía El Día Martes 31 de Octubre del 2017 a las 22:04

INTERNACIONALES:

La economía de Estados Unidos crece un 3% en el tercer trimestre.

A pesar de los huracanes que asolaron Texas y Florida, el PIB de la mayor economía del mundo se impulsó un 3% entre junio y septiembre, por encima de las previsiones de 2.7% que esperaban los analistas consultados por The Wall Street Journal.

El crecimiento del segundo trimestre fue de 3.1%, lo que implica que Estados Unidos ha vivido los mejores últimos seis meses desde mediados de 2014. El impulso se ha visto especialmente favorecido por el consumo privado, que supone dos terceras partes del PIB y que se elevó un 2.4%. La inversión empresarial creció, por su parte, 3.9%.

El BCE reduce a la mitad su programa de compra de bonos.

El Banco Central Europeo (BCE) da un paso más en la retirada de estímulos. Por un lado amplía el programa de compra de bonos nueve meses –caducaba en diciembre-. Pero a su vez reduce las compras de los actuales 60,000 millones de euros mensuales a 30,000 millones desde enero. Más tiempo, pero menos dinero.

La ampliación de las compras llevará el total desembolsado en estos años a 2.55 billones de euros. Y si la economía flojea se podría volver a aumentar las cantidades. Los tipos, por su parte, siguen invariables en mínimos históricos, y lo seguirán estando por un largo periodo de tiempo, se detalla.

El Parlament de Cataluña aprueba la resolución para declarar la independencia.

El Parlament ha aprobado, por 70 votos secretos a favor, diez en contra y dos abstenciones, la propuesta de Junts pel Sí y la CUP que propone declarar la independencia y abrir un proceso constituyente que "acabe con la redacción y aprobación de la constitución de la república".

NACIONALES:

Ajustes a Ley de Ingresos 2018, realistas: SHCP.

Los ajustes que la Cámara de Diputados realizó a la Ley de Ingresos 2018 se encuentran dentro de un rango realista y de lo marcado en la Ley de Presupuesto y Disciplina, expresó a senadores la Subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, Vanessa Rubio. Puntualizó que estas adecuaciones cuentan la estrategia de cobertura de petroleras, y por primera vez se cuenta con fondos de estabilización petrolera muy robustos con casi 200,000 mdp. Agregó que este paquete tiene tres principios básicos: la consolidación fiscal; el acuerdo de certidumbre tributaria; y el gasto con sensibilidad social.

S&P reconsiderará calificación de México si termina el TLCAN.

S&P reevaluaría la calificación de crédito sobre la deuda soberana de México si el TLCAN se "desmantela materialmente", dijo la agencia, aunque enfatizó que este no es su escenario base. Actualmente, S&P califica a México como 'BBB+' con perspectiva 'estable', basado en el supuesto de que se renegociará el TLCAN y el nuevo acuerdo preservará ampliamente los flujos comerciales y de inversión existentes entre ese país y Estados Unidos.

Rusia, país interesado en ampliar comercio con México.

El ministro de Comercio e Industria de Rusia, Denis Manturov, en gira de trabajo por México destacó que si México está interesado en celebrar un acuerdo de libre comercio, me gustaría que se fijen en el hecho, no sólo Rusia negocia en este ámbito sino toda la Unión Económica Euroasiática”. Dijo que “la Unión Económico Euroasiática todavía no ha recibido ninguna propuesta por parte de México y explicó que Rusia está dispuesta a cooperar y ofrecerles todo tipo de consulta, de manera activa en las negociaciones de este tipo, añadió el funcionario, luego de invitar a las empresas mexicanas a invertir en ese país.

INFLACIÓN.

Durante la primera quincena del mes de octubre, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) aumentó 0.62% respecto a la quincena anterior, por lo que su tasa anual fue de 6.30%. La inflación subyacente creció 0.21%, con una tasa anual de 4.75%; a su interior, el precio de las mercancías y de los servicios se acrecentó 0.13% y 0.27%, en ese orden. Los precios no subyacentes se elevaron 1.86%, con lo que su tasa anual alcanzó 11.18%; por componentes, los productos agropecuarios se redujeron 1.52%, mientras los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno subieron 4.07%.

IGAE.

El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) creció 0.8% en términos reales durante agosto de este año frente al mes precedente, con cifras desestacionalizadas. Por grandes grupos de actividades, las terciarias avanzaron 1% y las secundarias aumentaron 0.3%. Por su parte, las primarias presentaron un descenso de 1% en el octavo mes de 2017 respecto al mes previo. En términos anuales, el IGAE tuvo un incremento real de 2.2% en agosto pasado con relación a igual mes de 2016. Por grandes grupos de actividades, las terciarias se elevaron 4%, mientras que las actividades primarias disminuyeron 5% y las secundarias lo hicieron en 0.6% a tasa anual.

PETRÓLEO.

La Mezcla Mexicana de Exportación (MME) se cotizó el pasado 27 de octubre en 51.56 dpb, respecto al precio del viernes anterior registró un incremento de 4.99% (2.45 dpb). En lo que va del año el barril de la mezcla mexicana registra una ganancia acumulada de 11.36%. El precio promedio de la mezcla es de 44.90 dpb, superior en 2.90 a lo previsto en la LIF 2017.

Los referentes internacionales Brent y WTI se cotizaron en 60.44 y 53.90 dpb, respecto al precio registrado el viernes anterior muestran un avance de 2.69 y 2.06 dpb, respectivamente. Los precios internacionales terminaron al alza como consecuencia de una reducción en los inventarios de gasolina estadounidense y de que Arabia Saudita estuvo de acuerdo con la ampliación del recorte a la producción de crudo.

TIPO DE CAMBIO.

El tipo de cambio FIX cerró el viernes 27 de octubre en 19.1474 ppd; respecto al cierre semanal anterior, el peso perdió terreno frente al dólar en 0.1394 ppd, lo que representa una disminución porcentual de 0.73%. Respecto al 2 de enero de 2017, primer día hábil oficial del año, el precio del dólar ha disminuido en 1.5849 ppd, al pasar de 20.7323 ppd, su valor en esa fecha, a lo reportado el pasado viernes, que representa una disminución de 7.6%.