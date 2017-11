Listos los campos de muertos para recibir a los vivos

Por: Alma Niger El Día Martes 31 de Octubre del 2017 a las 21:47

Todo está listo en los panteones públicos y privados de Nuevo Laredo para que tanto este miércoles, como el jueves, la gente acuda a visitar a sus difuntos. En lo que respecta a los camposantos públicos el gobierno municipal, a través de la Secretaría de Servicios Públicos Primarios, que dirige la incansable Irma Richer de León, ha realizado las acciones pertinentes para que los visitantes puedan sin dificultad rendir tributo a sus difuntos. Previamente se limpiaron las instalaciones, se colocaron baños portátiles y se dispuso de todo lo necesario para que la gente no tenga complicaciones. Y en los panteones privados pues con más razón, que bien que cobran por dar cabida en sus espacios. Se espera una buena afluencia este miércoles, Día de Todos los Santos, pero mucho más el jueves, Día de los Fieles Difuntos, mejor conocido como Día de Muertos. Y claro que muchos habremos de ir también para disfrutar de los antojitos mexicanos, sobre todo afuera del Panteón Municipal Antiguo, lo cual de hecho ya es una tradición.

APOYA CONSULADO AMERICANO A UNIVERSITARIOS

Con la finalidad de que estudiantes de Derecho puedan tener un mejor entendimiento sobre el nuevo Sistema Penal Acusatorio, el Consulado General de Estados Unidos en Nuevo Laredo, a cargo de Philip Linderman, organizó una visita de alumnos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) a la Corte de Laredo Texas, mediante la cual se mostró el proceso anglosajón en la materia. Fueron alrededor de 25 los estudiantes que participaron en este ejercicio y que se vieron con fiscales del Condado de Webb, un abogado privado y un perito, mismos que les dieron una presentación del sistema legal estadounidense, y sobre el cual se basa el nuevo sistema en México. Maestros y directivos de la UAT también estuvieron presentes y agradecieron al Cónsul Linderman las facilidades en este sentido.

ENTREGAN ANTORCHA GUADALUPANA

La Antorcha Guadalupana fue entregada la mañana de este martes a inmediaciones del puente internacional número uno. La entrega corrió a cargo de la representación mexicana, encabezada por el Rector de la Universidad del Norte de Tamaulipas (UNT), Francisco Chavira Martínez, y el párroco de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, Armando Arizola, a la representación americana que encabezó el alcalde de Laredo, Texas, Pete Saenz, y autoridades eclesiásticas. Previamente en Nuevo Laredo se llevó a efecto una misa en la iglesia de Nuestra Señora de la Paz y posteriormente una marcha hacia el puente, esto por parte de la comitiva mexicana conformada principalmente por alumnos de la UNT, muchos de los cuales por cierto tuvieron un pésimo comportamiento, echando relajo y profiriendo palabrotas no dignas de un evento de dicha índole. Está bien que no tengan creencias, pero cuando menos deben tener respeto.

AHORA SÍ HABRÁ FRÍO

Todo parece indicar que durante la segunda mitad del otoño y todo el invierno, sí hará frío en Nuevo Laredo y la región, no como el año pasado en que en dicha temporada solo hubo dos días verdaderamente gélidos. De hecho el frío que se dejó sentir este martes desde temprana hora sorprendió a muchos que no lo esperaban, tan así que hubo quienes salieron sin chamarra y más tarde se andaban arrepintiendo de ello. A mí, como ya lo he dicho en otras ocasiones, me gusta el frío, aunque es claro que a la gran mayoría no le agrada tanto, sobre todo el frío extremoso que impera en esta región.

SE VIENEN LAS QUEJAS CONTRA EL GAS NATURAL

Aparte que el frío genera algunas inconveniencias extras, como es el alto consumo de gas, tanto natural como LP. Y en el caso del gas natural, pues ya sabemos que se disparan los consumos de manera alarmante, por lo que quienes normalmente pagan 300 pesos, en invierno llegan a sobrepasar los mil pesos, en algo que evidentemente es un gran abuso de la empresa monopólica que presta este servicio, pero que como siempre hace lo que quiere pues no hay quien los meta en cintura, ya que en este sentido sabemos, y seguimos sabiendo, que la mentada Profeco no es más que un cero a la izquierda. Yo por eso siempre recomiendo mejor consumir gas LP, el cual aparte de tener mayor poder calorífico, es más económico. Está plenamente comprobado que el gas LP resulta hasta un 50 por ciento más barato que el gas natural. Así de fácil, así de simple.

DESCUENTOS EN TESTAMENTOS Y OTROS SERVICIOS

La Notaría Pública Número 188 que dirige Leopoldo Lara Puente, reporta que mantiene un 25 por ciento de descuento en el trámite de Testamento a Título Universal, el que de hecho es permanente, con excepción de septiembre, que es el Mes del Testamento, y de octubre, que todavía se mantiene dicho servicio. Aparte informa que se tienen programados descuentos del 30 por ciento en juicios sucesorios para este mes, así como del 40 por ciento en todos los trámites notariales y juicios a contratar durante el Buen Fin. Pues que bien que haya empresas como estas que ofrezcan estos beneficios a la gente, sobre todo aquellos que requieren realizar trámites de testamentos, y así evitar dejar problemas legales a sus deudos.

YA LES CALA A LOS PRIMOS EL ÉXITO MÉDICO

A raíz de que en Nuevo Laredo está creciendo el turismo médico, pues cada vez vienen más personas de Laredo, Texas, y otras partes de la región a atenderse en consultorios de la localidad, en la vecina ciudad han estado apareciendo consultorios que ofrecen servicios médicos a bajo costo, muy por debajo de lo que comúnmente se cobra en cualquier clínica. Así pues hay establecimientos donde se ofertan consultas a 75 dólares, que aunque no deja de ser por encima de lo que se cobra en la localidad, que normalmente son 500 pesos, que representan casi 30 dólares, como quiera son atractivos considerando que las consultas allá no bajan de 150 dólares. Y otra cosa que también los hace atractivos es que ofrecen atención inmediata, pues de aquel lado están peor que en el IMSS en lo que atender a la gente rápido se refiere. Y bueno todo esto es causa de que muchos laredenses están viniendo a consultar a esta ciudad fronteriza.

LO ÚLTIMO

Por cierto que entre los pocos consultorios locales donde se siguen tardando una eternidad para atender a sus clientes se encuentra el del doctor Carlos Calderón Cruz, donde de nada vale hacer una cita, si te atienden dos o tres horas después. Mala la atención en dicho establecimiento… Bajo el objetivo de construir mejores mecanismos de monitoreo, evaluación y seguimiento de los programas sociales, alcanzar un mejor desempeño, como en los resultados de disminución de carencias y rezagos sociales en Tamaulipas, se firmó este martes el convenio e instalación de la Comisión Estatal de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), por parte del gobierno del estado. El acto estuvo encabezado por el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y en la misma estuvo el alcalde Enrique Rivas Cuéllar, quien participó en la firma de tan importante acuerdo… Este miércoles arranca el programa Paisano “Operativo de Invierno 2017”. El mismo “show” de cada año, en que se jura y perjura que se apoya a los connacionales que vienen a pasar las vacaciones navideñas al país, pero en realidad se les friega por todos lados, empezando por la aduana… ¿Quién es la empleada de la Secretaría del Ayuntamiento a la que sus propios compañeros le apodan “La Lámpara Mágica”, por aquello de que dicen que “nomás está de que la frotes tantito para que te entregue el tesorito”, jajajaja.

Comentarios, chismes y mentadas de mami en almaniger@gmail.com