Busca Gobierno de Tamaulipas evitar recursos sociales en política partidista

Por lo que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca firmó un convenio con el Coneval e instaló la Comisión Estatal de Evaluación de la Política y Desarrollo Social

Por: Nora Hernández/Ciudad Victoria El Día Martes 31 de Octubre del 2017 a las 16:25

Autor: Marco Esquivel

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Gobierno de Tamaulipas firmó un convenio con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) e instaló la Comisión Estatal de Evaluación de la Política y Desarrollo Social en la capital, a fin de eliminar la utilización de recursos sociales en la política partidista, expresó el gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca.



Advirtió que es una práctica recurrente en el país, a lo que Tamaulipas no está escrito.



Durante la firma del documento, el secretario ejecutivo del Coneval, Carlos Hernández Licona, señaló que por ser Tamaulipas la primera entidad en contar con una mesa de Comisión Estatal, el Gobierno recibirá un reconocimiento.



Hernández Licona destacó que ninguna entidad cuenta con esta mesa y hay dos temas que sobresalen, como lo es el interés que le da el Gobierno al tema de la evaluación y medición y el esfuerzo que se ha hecho en la Ley de desarrollo social por incluir temas de evaluación que antes no estaban contempladas, así como el interés de que los programas nuevos en este rubro tengan lógica, claridad y diseño temas que tienen claro todo el gabinete que converge en ello.



García Cabeza de Vaca señaló que la firma de este convenio es importante para saber las mediciones de cómo se va en el combate a la pobreza y marginación de los tamaulipecos.



Dijo que el Consejo estará integrado por varias secretarías del Estado para dar rumbo y dirección y con ello abatir las desigualdades, no solo con apoyos alimentarios sino con diferentes estrategias que contribuyan a cumplir la meta que va desde los ingresos, educación, acceso a los servicios de salud, así como más servicios básico, viviendas entro otros.



Esta mesa evaluará las acciones que converjan de todas las dependencias del Gobierno del Estado así como la Federación y los municipios, ya que se trabajará en coordinación con los tres órdenes de Gobierno .