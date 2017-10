YouTube lanza nueva aplicación para televisión

En su blog oficial, destacó ahora se podrá transmitir televisión en vivo a través de la nueva aplicación YouTube TV en dispositivos que incluyen NVIDIA SHIELD, televisores con Android TV incorporado, así como en la familia de Xbox One (Xbox One, Xbox One S, y pronto Xbox One X)

Por: Notimex El Día Martes 31 de Octubre del 2017 a las 11:52

La plataforma de videos YouTube dio a conocer el lanzamiento de una nueva aplicación para televisión, que se podrá utilizar en una Smart TV

Autor: Notimex

