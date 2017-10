Disminuirá tenencia vehicular en 2018

Por: Primitivo López El Día Lunes 30 de Octubre del 2017 a las 19:27

* Se vende Nuevo Laredo

* Visita de Pedro Joaquín Coldwell

* “Apapacho” a los periodistas

* Yahleel Abdala: 1 de diciembre

* “Carro completo”: PAN-Tamaulipas

* “Bombardeo” a Osorio Chong

Nuestra pregunta al gobernador Francisco J. García Cabeza de Vaca fue así: “los tamaulipecos podrían recibir como regalo adelantado de Navidad y Año Nuevo 2018, de parte suya, que se “se fuera” la Tenencia Vehicular, es decir que terminara esta contribución que data de 1968”.

La respuesta fue que no se elimina al cien por ciento pero sí disminuirá y así seguirá hasta su extinción total.

Su desaparición será gradual, pues, estableció García Cabeza de Vaca.

“Yo jamás engañé a nadie, les dije que la Tenencia iba a irse reduciendo gradualmente. Es precisamente lo que vamos a hacer”, argumentó.

Pero, aclaró, “con lo que no contábamos es que nos habían entregado quebrado el estado, sin embargo, por supuesto que esto tiene que reducirse aún más el próximo año hasta que tienda a desaparecer”.

García Cabeza de Vaca no dio mayores detalles sobre el porcentaje ni el procedimiento a seguir, es decir, ni si se sería idéntico a lo que se hizo en este 2017 cuando aplicó subsidios al Impuesto sobre la Tenencia Vehicular.

Mediante un Acuerdo Gubernamental, que entró en vigor el 1 de enero de 2017, el gobierno tamaulipeco aplicó un subsidio quede entre el 20 al 100% en el pago de la tenencia vehicular y en el pago por rezago existente por el mismo concepto dependiendo del modelo del vehículo.

Pero algo es algo, diría el abuelito Panchito.

Hay que otorgarle el derecho de la duda al reynosense y mantener la esperanza de se cumpla la promesa.

No hay que olvidar que 2018 es “año electoral” y todo puede ocurrir.

SE VENDE NLD.- Este Lunes en Nuevo Laredo se habló de grandes proyectos para en forma tripartita, Federación-Estado-Municipio hacer de Nuevo Laredo la zona logística más importante del país.

El Sector Empresarial, Academia, Iniciativa Privada, Organismos y representantes de Asociaciones Civiles presentan ante el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y el presidente municipal Enrique Rivas y autoridades de ambos Laredos, dieron a conocer el ‘Modelo Visión Holística’ para impulsar el Desarrollo Económico y Social de Nuevo Laredo.

El primer gran evento que presidió García Cabeza de Vaca fue la puesta en marcha de la primer Incubadora StartUp en el norte del país en donde se dará apoyo a emprendedores locales y del interior de México.

El gobernante destacó que este tipo de proyectos son los que le interesa apoyar como Gobierno, brindarle las herramientas necesarias a la juventud emprendedora y destacó que Nuevo Laredo será punta de lanza en emprendurismo para otros estados con la llegada de StartUp.

StartUp México campus Nuevo Laredo es el primero de innovación para emprendedores, que fomenta la colaboración, innovación y la creación de emprendedores y empresas de alto impacto. Entre sus logros destacan más de 10 mil aplicaciones recibidas a través de 32 convocatorias.

Localmente se realizó la convocatoria nacional en la que registraron 100 proyectos, se realizó una preselección de 60 emprendedores de diferentes estados, los cuales presentaron su proyecto ante jurados especializados en el evento denominado draft de Startup México los días 20 y 21 de octubre.

Posteriormente fueron seleccionados 22 proyectos finales, que son los que conformarán la primera generación del campus Nuevo Laredo.

Start Up México inicia operaciones en Tamaulipas con 22 proyectos de incubación, con énfasis en el desarrollo de las primeras empresas o negocios emergentes de carácter binacional, aprovechando las vocaciones productivas de la región fronteriza y particularmente el polo de desarrollo económico que representa Nuevo Laredo para el país en materia de comercio exterior, industria y servicios.

Ya en el Espacio Educativo del Centro Cultural Nuevo Laredo, fue ampliamente explicado el ‘Modelo Visión Holística’.

Dentro de los promocionales, y el que llama la atención, es el referente al denominado “Se Vende Nuevo Laredo”, que no es otra cosa que difundir las bondades geográficas del municipio en el comercio exterior y la i versión privada nacional e internacional.

VISITA DE SENER.- El gobernador Francisco J. García Cabeza de Vaca adelantó la visita a Tamaulipas del Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, para seguir impulsado el sector Energético Estatal y, por supuesto, apuntalar el Clúster Energético cuya sede es Nuevo Laredo.

APAPACHO.- Contentos los periodistas que cubrieron la gira de trabajo de este lunes en Nuevo Laredo del gobernador Francisco J. García Cabeza de Vaca ya que les fue asignado un salón donde pudieran seguir el desarrollo de la ceremonia de presentación del proyecto ‘Modelo Visión Holística’.

Luego las facilidades para formular, sin restricciones, preguntas al gobernante tamaulipeco, a las que contestó.

Y para que nadie diga nada, hasta les sirvieron comida con platillos apetitosos. Todos en santa paz.

Es la primera vez en muchos años en que un gobernante estatal tiene esa deferencia con los representantes de los medios neolaredenses.

Entonces, como que ya García Cabeza de Vaca va sanando de la Urticaria que le da el contacto con la prensa, sobre todo la de Nuevo Laredo.

Para ser su “primera vez” no estuvo mal la mano de Samuel Lozano, Director de Comunicación Social del Municipio de Nuevo Laredo.

Muy bien ¡chamaco!, ¡échele ganas!, ¡animo!, frases del propio Sammy.

YAHLEEL ABDALA.- Será el 1 de diciembre, no el 1 de noviembre, de este año, cuando la Diputada Federal neolaredense rinda su Informe Legislativo.

Confusión de fechas, pues, por lo que acepto el “mea culpa” y anotamos la Fe de Erratas.

Por cierto que este lunes, la legisladora estuvo en Nuevo, Laredo en donde fue presentado el proyecto “Modelo Visión Holística”.

Allí el gobernador Francisco J García Cabeza de Vaca le hizo varios “encargos” en cuanto se refiere a las partidas que habrán de derivarse al Tamaulipas del Presupuesto Federal 2018, para atender los rubros de seguridad, infraestructura urbana, educación, entre otros temas.

Esto independientemente del famoso “Fondo Fronterizo” que en este año por terminar fue de 100 millones de pesos y que, según se sabe, podría quedar igual pero también se corre el riesgo de que sea una cantidad menor.

El exhorto del gobernador se hizo extensivo a los demás Diputados Federales tamaulipecos.

Entonces, les dijo, tienen que “ponerse abusadillos” y “pelear con todo” el recurso para Tamaulipas.

De esa defensa había hablado ya en días anteriores el diputado Edgar Melhem Salinas.

“La Federación ha enviado una Ley de Egresos sin presupuesto para el Fondo Fronterizo, ni Fondo Metropolitano, por lo que en las revisiones de noviembre, se dará la batalla”, citó el legislador y de allí que se prendieran los “focos rojos”.

Ese Fondo beneficia a diez municipios fronterizos tamaulipecos.

CARRO COMPLETO.- La frase “carro completo” huele y sabe a PRI por donde se le quiera ver.

Durante muchos años fue el grito de batalla del otrora todopoderoso PRI.

Esa misma se la escuché en Nuevo Laredo a César Camacho Quiroz mientras asentía con la cabeza, muy sonriente, como queriendo decir “te secundo pareja”, Baltasar Hinojosa Ochoa quien fue el candidato perdedor de la gubernatura de Tamaulipas.

Por esa razón resulta un tanto extraño que el líder estatal panista tamaulipeco Francisco “Kiko” Elizondo Salazar la empleara para vaticinar lo que habrá de obtener su partido en 2018.

Lo dijo en Reynosa donde se cerró la ronda de Foros de la Plataforma Electoral 2018.

Quizá ”Kiko” basa su dicho en que el PAN mantiene el control político estatal puesto que como bien se sabe, el PAN gobierna en 24 de las 43 alcaldías, entre ellas Nuevo Laredo, Reynosa, Madero, Altamira y Mante.

El PRI tiene 16 entre ellas Tampico, Victoria y Matamoros; el PES en Díaz Ordaz, mientras que Jaumave y Llera son independientes.

En tanto que en las diputaciones federales el PAN no tiene ninguna de mayoría en los 8 distritos actuales.

Solo tiene dos diputados federales plurinominales Elva Valles y César Rendón.

Las senadurías las controla desde hace dos años, aunque sus titulares pidieron licencia, uno es el actual gobernador de Tamaulipas, Francisco J. García Cabeza de Vaca y la otra alcaldesa de Reynosa, Maki Ortiz.

Ojalá a “Kiko” no le pase lo que a la lecherea.

Al tiempo.

OSORIO CHONG.- Vaya que los Diputados Federales “le tupieron” y duro al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong durante su comparecencia en la Cámara de Diputados.

De entrada aseguró que el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto es "la etapa de mayor gobernabilidad de los últimos 15 años".

Desestimó la aseveración de Donald Trump -quien responsabiliza a México del tráfico de heroína-, pues "no hay forma de acreditar ese dicho".

La glosa del quinto Informe de gobierno en materia de política interior ante las comisiones unidas de Seguridad y Gobernación devino en claroscuros, entre la exposición de las acciones gubernamentales en materia de resolución de controversias y de seguridad interna del funcionario, y la crítica encabezada por PAN y Morena.

En el terreno político, en el contexto preelectoral, respondió a los reproches de Delfina Gómez (Morena): "Primero quisiera escuchar si están a favor de las instituciones o no, y tengo que recordarles que éstas están aquí mismo. Que son producto de muchos años y de mucho esfuerzo, y que estas instituciones son las que le dan solidez como país y permiten resolver los problemas de manera pacífica y no, como algunos quisieran, con enfrentamientos”. En su exposición inicial argumentó que en materia de protección civil, "las y los mexicanos, estuvimos a la altura del reto, porque los sismos que cimbraron nuestra tierra también sacudieron conciencias.

Los temblores de septiembre pusieron a prueba lo que hemos venido construyendo en estos últimos años. Me refiero a un Sistema Nacional de Protección Civil. En ese sentido no fue fortuito que existiese una reacción coordinada, ágil y oportuna. La respuesta oportuna de las instituciones ha permitido qué a pesar de la acción devastadora de los sismos de septiembre, hoy la emergencia ha sido superada y nos encontramos de lleno en el proceso de reconstrucción".

Fue el panista, Jorge Triana (PAN) quien la emprendió contra el funcionario, rascó en el pasado y lo enlazó con el presente: "hay que recordar el legado que han dejado personas como el Negro Durazo, como Toledo Corro, como Sócrates Rizzo. Hay que aceptar que este gobierno sí te escucha, pero porque te espía...

Recordamos en este sexenio que se ha honrado este legado de corrupción también: La estafa maestra, La Casa Blanca, los contratos cruzados entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la procuraduría, y por supuesto el caso Odebrecht".

En respuesta, el funcionario ponderó el trabajo de su gobierno: "Respeto sus señalamientos, pero déjeme decirle que esta es la etapa de mayor gobernabilidad de los últimos 15 años. Esta es la etapa en la que no hay un SME que no sea escuchado, que nadie lo recibe, incluso por el área que usted señala: Gobernación. Ya no hay esos grupos que se sentían lejanos y que hoy reciben todo el apoyo y todo el respaldo para la solución de sus problemas: grupos campesinos y estudiantes".

Así, durante cuatro horas con 40 minutos, los diputados subieron a cuestionar al funcionario, Macedonio Tamez (MC), Paola Félix (Morena), Delfina Gómez (Morena), Santiago Taboada y Juan Pablo Piña (PAN), reiteraron el rechazo a las afirmaciones de Osorio Chong.

Este respondió con diversos argumentos, entre ellos que "la responsabilidad de que el país camine democráticamente, usted va a entender perfectamente al respecto, es de todos los actores políticos." "Soy hombre de causas no de puestos".

"Soy un hombre de causas y no de puestos", respondió el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a la pregunta de si continúa aspirando a la candidatura del PRI a la Presidencia de la República.

Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano en San Lázaro le inquirió sobre sus aspiraciones a ocupar la candidatura tricolor.

CUESTIONAN A CHONG POR LA CORRUPCIÓN

La diputada federal de Morena, Delfina Gómez Álvarez, excandidata de ese instituto político al gobierno del Estado de México, cuestionó al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, por la corrupción y complicidad con la empresa brasileña Oderbercht. Oderbercth es una empresa petrolera transnacional que está acusada de lavado de dinero y de sobornar para poder realizar sus operaciones en varios países de Latinoamérica. La diputada acusa que la petrolera dio dinero a la campaña de Enrique Peña Nieto y que toda esa corrupción se ha visto reflejada durante todo su sexenio y que la FEPADE jamás hizo nada por perseguir el delito. Delfina Gómez cuestionó la eficacia de la FEPADE poniendo como ejemplo la destitución del titular de la misma, Santiago Nieto.

Asimismo, hizo referencia a los sobornos que vinculan al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, amigo de Enrique Peña Nieto.

SEGURIDAD, TEMA DE TODOS

La "debilidad institucional" de las corporaciones policiales locales es uno de los principales retos a vencer en materia de seguridad, sostuvo el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, durante su comparecencia ante las comisiones de Gobernación y Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.

El funcionario expuso que más de la mitad de los delitos que se cometen en el país son del fuero común, y que tan sólo en 50 municipios se concentra 80 por ciento de los hechos ilícitos a nivel nacional, por lo que se requiere "la participación decidida del Poder Legislativo, y por supuesto, de los gobierno municipales y estatales", en el combate a la delincuencia La falta de corporaciones propias en 600 ayuntamientos del país, y la concentración de la fuerza pública en pocos municipios de México, "se traduce en una limitante para fortalecer el Estado de Derecho en todo el territorio nacional", sostuvo el titular de la Segob.

Durante la comparecencia como parte de la glosa del informe presidencial, Osorio Chong aseguró que gracias a la respuesta de las instituciones del Estado mexicano y de la sociedad civil a las afectaciones ocasionadas por los sismos de septiembre, "la emergencia ha sido superada", y ahora comienza el proceso de reconstrucción.

