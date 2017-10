Migración, tema de corresponsabilidad con EUA Derechos Humanos

Por: Notimex El Día Lunes 30 de Octubre del 2017 a las 13:46

Autor: Notimex

México,(Notimex).- La migración en la frontera norte del país debe ser una situación de corresponsabilidad con Estados Unidos, ya que un discurso de xenofobia se refleja en la discriminación y en tragedias que no deben repetirse, aseguró el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.

Al inaugurar la exposición temporal "Migración y Derechos Humanos", que se presenta en la rejas de la Primera Sección del Bosque de Chapultepec, el ombudsman dijo que la importancia de proteger a los migrantes, es la misma de defender la dignidad de toda persona.

"La migración debe ser un tema de corresponsabilidad, no es cuestión de un solo país, es de ambos. Hoy, las políticas endurecidas en el mundo, en particular la que nos afecta en el norte del país, en políticas de migración xenofóbicas y racistas. Y es lo que ese muro representa, un muro de odio, mismo que se refleja en el lenguaje, en la discriminación, y en tragedias que no queremos que se repitan", afirmó.

González Pérez explicó que en el caso de las personas en contexto de migración, no quieren necesariamente salir de sus comunidades, salen por la violencia que priva en sus territorios o por el hambre por la que atraviesan, por ello se debe entender que la movilidad es un derecho que deben conservar las naciones.

Aseguró que en México no se ha incrementado la deportación, pero si la detención en Estados Unidos, lo que habla de las condiciones de internamiento que están atravesando los migrantes en la Unión Americana, por lo que se les debe defender.

"Eso se llama congruencia, que lo que pido en el norte lo aplique en el sur, y ha sido el exhorto al gobierno federal, para que se entienda esa perspectiva en la política migratoria, tenemos buenas leyes, pero hay que aplicarlas".

La muestra, dijo, es resultado del último concurso de la 14 bienal internacional del cartel en México 2016, son 84 obras seleccionadas de un aproximado de 900 carteles, donde más de 500 fueron nacionales, y los demás de otros países.

"Es una muestra que captó mucho la atención, porque es la primera vez que en el concurso de la bienal se incluye el tema de la migración. Lo que queremos es que la ciudadanía, los paseantes que se recrean aquí en este bello pasaje de Reforma, y que acuden a Chapultepec, puedan hacer conciencia de lo que significa la dignidad de las personas que por violencia o por salir de la pobreza buscan una mejor opción de vida", subrayó.

Afirmó que estos carteles también buscan concientizar a la gente y a las autoridades para que los centroamericanos que cruzan nuestro país en su intento de alcanzar la frontera norte, o que buscan quedarse en México, tengan un trato humanitario.

Otro problemática a visualizar, dijo, es la ruptura qué hay en la integración familiar debido a la deportación, ya qué hay niños que se quedan en Estados Unidos por haber nacido allá, pero son separados de sus padres debido a que no cuentan con una situación migratoria adecuada.

Ante ello, exhortó a la comunidad internacional para que siga alzando la voz en contra de leyes como la ejercida en Texas, la SB4, la cual busca perseguir a los migrantes.