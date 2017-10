Gira de Cabeza de Vaca en Nuevo Laredo

Por: Alma Niger El Día Domingo 29 de Octubre del 2017 a las 21:00

Todo está listo para que este lunes el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca visite Nuevo Laredo en una importante gira de trabajo al lado del Presidente Municipal, Enrique Rivas Cuéllar. Serán tres los eventos que atenderá el mandatario estatal en agenda, siendo estos la inauguración de la oficina local de Starup, esto en punto del mediodía en las instalaciones del antiguo Banco Longoria, actualmente convertido en oficinas municipales. De ahí el gobernador acudirá al Centro Cultural de Nuevo Laredo donde sostendrá una reunión con empresarios, académicos y representantes de la sociedad, quienes le expondrán un importante proyecto sobre lo que requiere Nuevo Laredo para seguir creciendo.

PENDIENTES DE LAS SEÑALES POLÍTICAS

Posteriormente Francisco García Cabeza de Vaca y toda la comitiva se trasladará a Lomas del Río, donde se pondrá en marcha un nuevo centro comunitario. Aparte se tiene previsto que el gobernante sostenga alguna entrevistas en privado con diversas personalidades de la localidad e igualmente es probable que haga algún pronunciamiento en beneficio de la comunidad. Y claro que también estaremos muy al pendiente a las señas políticas que el mandatario tamaulipeco pueda brindar, por lo que evidentemente será muy interesante esta visita.

EXITAZO DEL FESTIVAL DE LA CATRINA

Gran éxito tuvo el Festival de la Catrina 2017 celebrado el pasado domingo en la explanada del Palacio Federal, toda vez que fueron cientos las personas que acudieron a divertirse en dicho evento en el que hubo muchas “catrinas” como participantes (29 en total), llevándose el primer lugar de la competencia Christian Rodríguez, en tanto que el grupo Scouts de México ganó el concurso del mejor Altar de Muertos y la ganadora del Mejor Tamal fue una señora que solo se identificó como Doña Eva, y quien es residente de la localidad. Hubo también un premio para el mejor pan de muerto que ganó “Sabor a Cielo” y para el mejor café que fue “Café Aroma Frontera”. Hubo además variados espectáculos que generaron diversión entre los asistentes.

BUEN TRABAJO EN TURISMED

No es por nada pero buen trabajo ha estado realizando María Luisa Treviño González al frente de TurisMed. Prueba de ello es que el pasado sábado encabezó el primer “tour” de turistas americanos a la ciudad, mismos que se les llevó a un recorrido por hospitales de la localidad, donde pueden atenderse de sus males, y donde evidentemente les resulta más económico que en los hospitales de Estados Unidos. Aparte de les llevó a restaurantes y también a sitios turísticos, incluyendo al Festival de la Catrina 2017. Cierto es que el grupo estuvo integrado apenas por 14 personas, pero esto es apenas el comienzo de algo que puede ser muy fructífero. Y en este sentido María Luisa está poniendo todo su esfuerzo para ello. Por cierto que el recibimiento estuvo a cargo de la regidora Patricia Ferrara Theriot en su calidad de presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico y a la vez en representación del alcalde Enrique Rivas Cuéllar. Estuvieron además Francisco Solís Morales, Secretario de Desarrollo Económico y el Cónsul de Estados Unidos en Nuevo Laredo, Philip Linderman.

OPERATIVO PARA “HALLOWEEN”

Un operativo especial de vigilancia para la noche del martes en que se celebrará el mentado Halloween, realizarán elementos de Protección Civil y Bomberos de Nuevo Laredo. Serán alrededor de 60 los elementos que andarán en la calle cuidando que no haya desmanes, y que la gente se comporte, además de estar al pendiente de cualquier emergencia. Esto será muy independiente a la labor que realicen las fuerzas del orden público. Sea pues, y a portarse bien en dicho festejo anglo-sajón tan arraizado en nuestra frontera.

MÁS CIERRES DE VUELOS

Así como Aeroméxico anunció recientemente que cancelará su vuelo matutino a la CDMX-NLD-CDMX a partir de noviembre, la empresa Interjet también anunció la cancelación de su vuelo de la CDMX a Reynosa, aparentemente porque buscará nuevas opciones que le generen más recursos y le ayuden a salir de la crisis en que se encuentra y que tiene a la empresa al borde de la quiebra. Pues no cabe duda que vamos de mal en peor con las empresas aéreas, que en lugar de estar incrementando sus vuelos los están cerrando. Lo malo es que no hay suficientes opciones, pues las empresas de plano no quieren arriesgarse, y así la verdad no se puede. Por cierto que está pendiente la definición de la cancelación del vuelo CDMX-NLD, que se espera esta semana se anuncie la decisión final.

LA PROEZA DEL DEPORTIVO MAGALI

El Deportivo Magali de Nuevo Laredo se coronó campeón de la Copa Telmex a nivel estatal, tras vencer al equipo de Matamoros con marcador de 2-1, esto en la categoría libre. Con esto el equipo neolaredense representará a Tamaulipas en la competencia a nivel nacional que se celebrará en Querétaro. Cabe señalar que este equipo fue siempre la sensación del torneo, pues son un grupo de chavos que no tenían para el pago de la afiliación y esta corrió a cargo del Presidente Municipal, Enrique Rivas Cuéllar, contagiado por el entusiasmo que muestran, aparte de su gran juego, pues de hecho no perdieron ni un juego, están invictos y esperamos que así se mantengan.

LO ÚLTIMO

Muy concurrido estuvo el bingo realizado por el Club de Leones de Nuevo Laredo, Club de Leones Centenario de Nuevo Laredo y Cáritas de Nuevo Laredo, celebrado este domingo en la Cueva Leonística. Muy buenos premios y muy bien amenizado por mi madrina Rosa María Alvarado Monroy... Dada la visita del gobernador para este lunes, es probable que sea hasta el martes cuando se anuncien los cambios en la Secretaría de Bienestar Social del Ayuntamiento de Nuevo Laredo, donde la salida de Iliana Medina García es un hecho, solo falta saber a donde la van a mandar, y quien entrará en su lugar… Quien anda muy activo en el ámbito político es Ramiro Ramos Salinas, Subsecretario de Operación Política del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Y quien como tal ofreció un curso de capacitación a integrantes del Movimiento Territorial de Nuevo Laredo, quienes dicho sea de paso tampoco se duermen en sus laureles y son de los pocos sectores del PRI que están actualizándose en el ámbito político, no como otros que nada más andan de grillos.

