Hay de todo en la viña del Señor

Por: Benito García Islas El Día Domingo 29 de Octubre del 2017 a las 17:59

En mi ya años de actividad de periodista, hemos visto de todo en política, desde las trampas del partido y candidato para lograr triunfos espurios, falseando los resultados que arrojan las urnas, auspiciados por falsos fiscalizadores, que manipulan la voluntad del pueblo.

Todo esto en otros tiempos, de viejas mañas, que para hoy, son obsoletas y absurdas, los tiempos han cambiado, que obligan nuestro sistema de partidos, obligado por la era de la tecnología, a ser más cautos, a la hora de escoger sus candidatos, que por fuerza tienen o bien tener arrastre o más bien simpatía, entre los que votan.

El apoyo oficial y su estructura, o el apoyo de un padrino poderoso, no es garantía de triunfo en las urnas, acepto que ahora el ciudadano que vota está más politizado, y a la hora de razonar sufragio, analiza y sopesa las cualidades de los nombres de quienes están en las boletas.

Me queda claro, que cada instituto político, debió escoger a su miembro más preparados políticamente hablando, los tiempos de iletrados parientes de la secretaria del jefe o del compadre, ya no es posible postularlo, la misma inercia del modernismo, harán que se vote por quien conjuga del verbo “servir y no servirse del erario.

Yo conozco políticos, y pongo de ejemplo a un panista no muy viejo, Ramón Antonio Sampayo, que nadie daba un centavo, por el triunfo de él, como candidato a alcalde de Matamoros, en tiempos de aquel PRI, donde la línea imperaba, Sampayo ganó con el voto de los jóvenes, el mérito del triunfo fue de él no de su partido.

POR CIERTO, ¿Qué PASÓ CON EL ICADEP DEL PRI?

Pregunto al flamante presidente del CDE del PRI, Sergio Guajardo Maldonado, ¿Qué pasó con el Instituto de Capacitación política de su partido, en el que se formaron excelentes cuadros y que a la fecha no los toman en cuenta, aún en crisis de liderazgos partidistas.

¿Qué fue de aquel poderoso Frente Juvenil Revolucionario, en donde su labor proselitista, la convertía en factor de triunfo, de los candidatos tricolores, aquellos jóvenes, con la camiseta, bien puesta seguros del triunfo

De ese FJR no quedan ni remedos, lo digo porque quienes agarraron la estafeta se olvidan o ignoran la ideología partidista, hasta donde me han comentado trabajan para sus propios intereses, antes que los del partido, sin el mínimo respeto a su líder, el dirigente estatal?.

En fin, es nada más una llamada de alerta, de alguien que mide los niveles políticos de cada partido, y evalúa posibilidades de los partidos en el que aparecerán el nombre de sus candidatos en los próximos comicios del 1 de julio en 2018.

Le recuerdo al líder estatal del PRI y comité directivo que lo acompañan, que hay una cantidad de jóvenes que cumplirán su mayoría de edad, y buscan que los orienten, por quién votar, y si los priistas no lo hacen, otros lo harán, y en eso es fácil que los convenzan. Los tiempos del partido granítico ya no existe.

TRUENA VIEJO POLÍTICO SOBRE PRACTICAS INSANAS

Ahora que tocamos el tema de las sinrazones del país y el Estado, propiciados en puestos de elección popular, hay un distinguido. Maestro normalista de carrera, quien a decir verdad tiene tatuado el deber de servir, como educador y como político leal a su partido el PRI, José Guadalupe López Tijerina.

El profesor y licenciado, López Tijerina, ex senador de la República, ex subsecretario de Educación en Tamaulipas fiel a su partido político, afirmó recientemente que “para arribar a un sistema político más equilibrado”,

“Se requiere una efectiva división de poderes y aunque teóricamente eso ya está establecido en la ley, en los hechos a nivel nacional, las cámaras de diputados y senadores se subordinan al ejecutivo, por lo que la división de poderes queda nulificada”.

Insistió en práctica de una verdadera división de poderes, tanto a nivel nacional como en los estados, resaltando que “cuando se dan facultades extraordinarias a los ejecutivos tanto nacional como estatales y hasta los mismos alcaldes con sus regidores, se corre el riesgo de caer en abusos y/o excesos de poder”.

Dijo que: “uno de los abusos es el saqueo de los recursos públicos y la misma corrupción es una consecuencia de lo mismo, porque no hay quien vigile que se cumplan las normas que deben regir la vida de las naciones”.

De alguna manera, los actos de corrupción en que han incurrido algunos gobernadores son culpa también de los congresos, que no han sido capaces de vigilar y fiscalizar el uso de los recursos públicos”.

Destacó:”Si ahora le exigen a un funcionario menor tantos requisitos para contratarlo, pues con más razón a quien tiene en sus manos el destino de un estado o una nación, se le debe exigir una conducta adecuada en el ejercicio del cargo que le fue conferido.