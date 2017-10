Aarón Díaz invita a la gente a seguir otras plataformas además de la TV

Por: Notimex El Día Domingo 29 de Octubre del 2017 a las 12:13

Autor: Notimex

México,(Notimex).- Durante su regreso a México como vocero de una fragancia, el actor mexicano Aarón Díaz exhortó a la audiencia a no quedarse solamente en la televisión, en su lugar, seguir otras plataformas que cada día se posicionan más en las masas.

“Quiero invitar a la gente a que no hay que buscar nada más en la televisión, hay que buscar en otros lugares. Ahora existen las redes sociales, que más me gustaría a mí que cada proyecto que hago sea transmitido aquí en el canal que más se vea. Hoy en día hay más plataformas que hace 15 años. Cuando yo empecé no había, existían un par de opciones nada más”, agregó.

El actor pide a sus seguidores que lo acompañen en sus proyectos, pues a pesar de que no está haciendo nada en México, sigue activo en la actuación y asegura que hay otras formas de ver los contenidos que genera fuera del país.

“Ahora con el internet todo se puede ver, hay gente en otros continentes que están viendo lo que se hace en México”, sentenció.

En tanto, no descarta regresar a la nación a trabajar, pero advierte que por el momento “no he encontrado el proyecto indicado”, sin embargo, se mantiene pendiente de las propuestas que lo puedan traer de vuelta.

Por ahora el también cantante es el primer embajador mexicano para la nueva fragancia masculina de una reconocida firma estadunidense.