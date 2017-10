Oso Polar, la mejor cinta del Festival Internacional de Cine de Morelia

Luego de nueve días de actividades en los que casi 46 mil asistentes disfrutaron del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), se llevó a cabo su tradicional ceremonia de clausura

El director Marcelo Tobar subió al estrado para recibir el Ojo, máxima distinción del festival y agradecer a quienes se sumaron al proyecto

Morelia, (Notimex).- Luego de nueve días de actividades en los que casi 46 mil asistentes disfrutaron del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), se llevó a cabo su tradicional ceremonia de clausura en la que la cinta "Oso Polar" de Marcelo Tobar fue distinguida como Largometraje Mexicano.

"No hay pretexto para no filmar, no se necesitan los grandes presupuestos de las instituciones y me da gusto que se tome en cuenta este trabajo", apuntó el director, quien en esta historia hace un viaje por la Ciudad de México teniendo como temática central el bullying.

“No hay pretexto para no filmar, no se necesitan los grandes presupuestos de las instituciones y me da gusto que se tome en cuenta este trabajo”, apuntó el director, quien en esta historia hace un viaje por la Ciudad de México teniendo como temática central el bullying.

El teatro Melchor Ocampo volvió a ser el escenario de este encuentro fílmico, que celebró sus 15 años teniendo como chambelanes de honor a Guillermo Del Toro, Alfonso Cuarón, Gael García Bernal, Diego Luna, Eugenio Caballero, Carlos Reygadas, Carlos Carrera, Marco Antonio Solís “El Buki” y Amat Escalante, entre otros.

Asimismo y para cerrar con broche de oro esta 15 edición, se dio a conocer que el FICM donó la entrada de algunas funciones logrando recaudar 810 mil pesos que serán destinados a ayudar a la reconstrucción de los estados de Chiapas y Oaxaca, que fueron afectados por los sismos.

Así dio inicio la ceremonia de clausura, donde el premio Ambulante de la sección Impulso Morelia lo obtuvo Enrique García por el documental “Ayotzinapa, el paso de la tortuga”, el cual es producido por Bertha Navarro y Guillermo Del Toro.

Mientras que en la categoría Premio del Público a Largometraje de Ficción fue para la cinta “Los adioses” de Natalia Beristain, quien no pudo estar, sin embargo la actriz Karina Gidi fue quien lo recibió.

“Gracias, creo que Natalia dedicaría este premio a su hija, aunque no lo sé en verdad”, apuntó Gidi, protagonista de la cinta, quien también recibió en esta velada una mención especial como Mejor actriz de Largometraje Mexicano.

Mientras que la mención Especial para Mejor Actor de Largometraje Mexicano fue para Humberto Busto por la cinta “Oso polar”.

Busto consideró una satisfacción grande el ser parte de un proyecto que “me emociona, además es una historia que habla sobre la sociedad y su profunda soledad”.

El Premio a Mejor Actriz de Largometraje Mexicano fue para Sonia Franco por “Ayer maravilla fui”; esta misma cinta también ganó en la categoría de Primer o Segundo Largometraje Mexicano.

El Premio a Mejor Actor de Largometraje Mexicano fue para Pedro Hernández por “Sin Vivir”.

El Mejor corto de animación fue “Cerulia” de Sofia Carrillo, quien se mostró sumamente emocionada ante la distinción, mientras que en la sección de Cortometraje Documental Mexicano ganó “Relato Familiar” de Sumie García.

En la categoría de Cortometraje de Ficción Mexicano, la ganadorea fue “Vuelve a mi” de Daniel Nájera Betancourt.

“Potentaie”, de Javier Toscano, obtuvo el Premio Especial Ambulante, el cual le dará la posibilidad de ser parte de esta gira de documentales, a realizarse el próximo año.

El actor Silverio Palacios fue el encargado de dar a conocer que “Regreso al origen”, de María José Glender, obtuvo el Premio del Público a Largometraje Documental Mexicano y el de Premio a Documental Realizado por una Mujer fue para “Sucumbió la eternidad” de Daniela Rea Gómez.

“Artemio”, de Sandra Luz López Barroso, obtuvo Mención Especial a Largometraje Documental Mexicano y la distinción al Largometraje Documental Mexicano fue para “Rush hour”de Luciana Kaplan, quien lució sumamente conmovida ante este reconocimiento.

“Estoy muy emocionada”, dijo Kaplan, quien no daba crédito a tener en sus manos el Ojo, estatuilla realizada por el artista plástico Javier Marin.

Premio del Público al Programa de Diversidad Sexual fue para “Dos ballenas”, de Diego Cruz Cilveti.

El Premio de la Selección de Cortometraje Mexicano en Línea lo obtuvo “La proporción Aura” de Mariano Murguía Sotomayor.

De esta forma, concluyeron las actividades de La 15 edición del FICM, que clausuró con la cinta animada “Ana y Bruno”, cuya función fue a beneficio de los damnificados de los recientes sismos.

Así Daniela Michel, directora; Cuauhtémoc Cárdenas Batel, vicepresidente, y Alejandro Ramírez, presidente, dieron por concluida esta edición, que se distinguió por tener muy presente el género de la animación.