Sin aval de panistas aumento a impuestos o multas de Tránsito en Ciudad Victoria

En caso de existir una solicitud de aumentar los impuestos para el año entrante o incrementar las multas de Tránsito no votarían a favor, dijo el regidor Javier Antonio Mota Vázquez

Por: Alberto Serna/Ciudad Victoria El Día Sabado 28 de Octubre del 2017 a las 14:00

Autor: HT Agencia

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Los regidores panistas del Ayuntamiento de Ciudad Victoria no avalarán el aumento a los impuestos para el próximo año en la administración municipal, ni mucho menos el incremento a las multas de Tránsito, señaló el edil, Javier Antonio Mota Vázquez.



El coordinador de los regidores del Partido Acción Nacional (PAN), señaló que en caso de existir una solicitud de aumentar los impuestos para el año entrante o incrementar las multas de Tránsito no votarían a favor.



“Nosotros lo hemos reiterado en varias ocasiones, estamos para apoyar la economía de las familias de Victoria, por lo que en caso de existir alguna propuesta de incrementar las multas de Tránsito o subir los impuestos de la ciudad, no estaríamos de acuerdo”, señaló.



El regidor del partido blanquiazul indicó que seguirán otorgando vales para descuentos en las licencias y servicio médico gratuito.