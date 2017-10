Van 15 suicidios en Nuevo Laredo en este 2017

Por: Primitivo López/Nuevo Laredo El Día Viernes 27 de Octubre del 2017 a las 21:45

Todas las personas que “escaparon por la puerta falsa” son del sexo masculino, de las cuales nueve tenían de 25 a 35 años, cuatro de 45 y un niño de 10 años de edad, según cifras de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Al menos 15 suicidios se han registrado de enero a la fecha en Nuevo Laredo, entre ellos el de un niño de 10 años de edad, según cifras de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).



La dependencia estatal indicó que todas las personas que “escaparon por la puerta falsa” son del sexo masculino, así como que nueve de las víctimas tenían de 25 a 35 años, cuatro de 45, según indican las investigaciones.



Destaca el caso de un menor de edad ocurrido el pasado 11 de agosto, quien enojado porque sus papás no lo dejaron seguir divirtiéndose con el PlayStation, tomó la fatal decisión como represalia contra sus padres, sin pensar las consecuencias.



Se especificó que esta cifra 14 suicidios ocurrieron en colonias del sector poniente de la ciudad, es decir en Villas de Sanmiguel, Militar, Nueva Era, Alianza, La Joya y uno fue en el oriente, en la colonia Campestre.



En enero hubo los suicidios de dos hombres de 27 y 32 años de edad, mientras que en febrero un suicidio de un hombre de 36 años, en marzo se registraron tres casos, donde dos de ellos tenían 27 años y el tercero 45.



Dos hombres, uno de 31 años de edad y otro de 48 se ahorcaron en abril, mientras que en mayo no hubo y cerró junio con dos suicidios, un hombre de 29 años y otro de 49, todos por medio de ahorcamiento, consta en estadísticas del Departamento de Servicios Periciales.



En julio un hombre de 60 años se ahorcó en su domicilio de la colonia Campestre, mientras que en agosto fueron dos suicidios, entre ellos el del niño de 10 años (Adrián), quien se quitó la vida tan solo porque no le permitieron seguir jugando PlayStation, lo anterior sucedió el día 11.



Un hombre que sufría de esquizofrenia, de 28 años de edad, decidió ahorcarse y acabar con su padecimiento en un momento de depresión y locura, esto sucedió el día último de septiembre.



En este mismo mes, un joven de 25 años que radicaba en Lampazos, Nuevo León, se arrojó de un puente peatonal y aún con vida lo trasladaron a un Hospital de Nuevo Laredo donde horas más tarde perdió la batalla contra la muerte.