Desplegarán campaña de difusión en Tampico por obra vial

Para evitar afectaciones a la población por el cierre del entronque Hidalgo-San Pedro, anunció la alcaldesa Magdalena Peraza Guerra

Por: Baldemar Mijangos/Tampico El Día Viernes 27 de Octubre del 2017 a las 18:31

Tampico, Tamaulipas.- El Ayuntamiento de Tampico arrancará con una campaña de difusión para evitar afectaciones a la población por el cierre del entronque Hidalgo-San Pedro, anunció la alcaldesa Magdalena Peraza Guerra.



Agregó que sabe que existen molestias por este anuncio de la obra, por el cierre de la vía, por eso les pidió a los conductores hacer su plan de paso en otras calles que son la alternativa para evadir el entronque.



Destacó que existen muchos negocios como gasolineras, escuelas, un Hospital, centros de reunión entre otros, que no serán afectados, porque se está informando de manera directa a los propietarios de los establecimientos.



Señaló que la comuna sabe que se trata de una obra importante para mejorar la vialidad en dicho punto, luego de que hoy en día en dicho sector cinco mil 500 vehículos utilizan la vía en hora pico.



Citó que ahora que se construya el complejo vial, unas tres mil 500 unidades utilizarán el túnel, con lo que las calles superiores tendrán menor afectación por la gran cantidad de autos que cruzan por el sitio al norte o al sur de Tampico.



También se informará a los responsables del transporte público de la ciudad las modificaciones, para evitarles problemas a la hora de prestar sus servicios, del norte al sur y al poniente, hacia la calzada San Pedro.



Peraza Guerra, expuso que este tipo de complejos viales se deben construir tarde que temprano, y que existen en ciudades de todo México, por lo que Tampico no se puede rezagar en este tipo de obras.



Puntualizó que lo que se quiere es afectar lo menos con este proyecto a los negocios y a los automovilistas, pues se busca desplegar una campaña informativa, a fin de que las personas conozcan las vías alternas para no pasar por el entronque cerrado.