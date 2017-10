Emitió ASE 25 observaciones a la administración de Madero

Mismas que tienen que ser aclaradas a más tardar el 7 de noviembre, en la mayoría que faltan integrar algunos documentos en los expedientes, dijo la contralor municipal Diana Fernández

Por: Carlos Juárez/Madero El Día Viernes 27 de Octubre del 2017 a las 13:46

Emitió ASE 25 observaciones a la administración de Madero, informó la contralor municipal Diana Fernández Díaz.

Autor: Carlos Juárez

Ciudad Madero, Tamaulipas.- La Auditoría Superior del Estado (ASE) emitió 25 observaciones a la actual administración de Ciudad Madero, mismas que tienen que ser aclaradas a más tardar el 7 de noviembre, informó la contralor municipal Diana Fernández Díaz.



Manifestó que durante este mes de octubre la ASE emitió un pliego de 70 observaciones, por lo cual fueron requeridos el ex alcalde Mario Alberto Neri Castilla, así como tres secretarios del Gobierno Municipal actual.



Explicó que estos burócratas son el secretario de Finanzas Adolfo Ortiz; el de Obras Públicas Gustavo Stringel Luna y el de Administración Gerardo Ostos.



"Es el ejercicio del 2016, de enero a septiembre se notificó ya a la administración anterior y de octubre, noviembre y diciembre ya está notificado a los servidores públicos de este municipio", comentó.



Añadió que “hay observaciones de forma no de fondo, en la mayoría que faltan integrar algunos documentos en los expedientes, me preguntaban en la parte de inventarios, bitácoras fotográficas de obra, integrar algunas cédulas de estimaciones de obra".



"Nada más los están observando, integración de documentación, fue en el mismo sentido en eso abundan, son 25 observaciones", precisó al indicar que “se le requirió al área de Tesorería, Administración y Obras Públicas, también pedían expedientes de empleados".



Puntualizó que la intención es entregar y aclarar todas las observaciones el próximo 07 de noviembre, por lo que "hemos tenido reuniones, hemos estado con el secretario de Administración, el tesorero y varios funcionarios tratando estás observaciones y el método que vamos a aplicar, las tengo que revisar para ver si realmente están solventadas".



La ASE señaló que en el año fiscal 2016 detectaron anomalías por 350 millones de pesos, al respecto la funcionaria dijo que "lo que pasa es que la Auditoría cuantifica el monto, entiendo yo ese monto que es en lo que ellos tienen duda o falta documento y se le solventa y aclara todo".



Sobre la anterior administración del petrolero Neri Castilla, declaró que también tienen que entregar la documentación a más tardar en noviembre, misma que será valorada y enviada a la Auditoria Superior del Estado.



"Es en cuestión de expedientes de nómina, de inventario que querían una bitácora, pero todo está comprobado, también integraciones de nómina, es documentación que está pendiente de enviar", finalizó.