Samudio y Edson regresan al cuadro titular de América ante Monterrey

Por: Notimex El Día Viernes 27 de Octubre del 2017 a las 13:40

Autor: Notimex

México,(Notimex).- El paraguayo Miguel Samudio y Edson Álvarez regresarán al cuadro titular del América en la visita que realizarán a Monterrey este sábado dentro de la fecha 15 del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX.

Samudio no fue tomado en cuenta en el duelo del pasado martes de la Copa MX frente a Cruz Azul, mientras que Edson entró de cambio en el segundo tiempo.

Con esto, el técnico Miguel Herrera dio a conocer que el cuadro titular estará conformado por el argentino Agustín Marchesín en la portería, con Paul Aguilar, Álvarez, así como los paraguayos Bruno Valdez, Pablo Aguilar y Samudio en la zaga.

El medio campo con el argentino Guido Rodríguez y el colombiano Mateus Uribe, mientras que al frente el colombiano Carlos Darwin Quintero, Oribe Peralta y el argentino Silvio Romero.

En el caso del volante brasileño William da Silva explicó que trabaja para recuperar su mejor nivel y cuando lo consiga será tomado en cuenta.

“Seguimos trabajando con él, no ha estado al cien por ciento, se sigue recuperando, pero mientras no trabaje al cien con el resto del equipo no podemos incorporarlo al grupo”, estableció.

Respecto al tema de las rotaciones para enfrentar la recta final del certamen explicó que es para darle descanso a la gente, por ello, Samudio y Edson no jugaron, “tenemos buen plantel pero no basto para pensar en dos equipos y lo hemos ido rotando bien, es un partido importante”.