Con el dedo en la llaga

Por: Benito García Islas El Día Jueves 26 de Octubre del 2017 a las 18:28

Se puso serio, el diputado federal, Edgar Melhem Salinas, quizá en un acto de contrición, y envió a la dirigencia nacional de su partido el PRI, un: “Ya basta”…se debe tomar en cuenta a las bases, para escoger candidatos a puestos de elección popular en 2018.

En el 2018, “Si queremos ser competitivos en la elección del próximo año, el partido no se debe equivocar”, dijo Melhem Salinas y agrega: “Si van a construir candidaturas de arriba hacia abajo, probablemente volveremos a perder”.

En pocas palabras lo que el líder de los legisladores priista en la Cámara Baja del Congreso de la unión, que las viejos vicios de antaño persistan, “el amiguismo y compadrazgo, que se creían superados. Pidió piso parejo para los aspirantes, “de abajo hacia arriba.

En mis años de periodista, inmerso en la política partidista, si algo no toman en cuenta, es a la militancia, cuando menos los partidos más fuertes, en el PAN, son su cofradía miembros de su consejo los que dicen quién va, ratificado a nivel nacional y estatal.

En el PRI, “la asamblea por delegados”, sin pizca de democracia, y el PRD, los nombra sus consejeros, y de Morena, practican el dicho aquel: “aquí nada más mis chicharrones truenan”, las designaciones las palomea el dueño Andrés Manuel López Obrador.

OTRA AUTOCRITICA DE PRIISTA

Si hablamos de recriminaciones para el PRI, le pasamos al costo parte de una entrevista, aparecida en un diario der circulación nacional, lo dicho por Ivonne Ortega Pacheco, exgobernadora de Yucatán, y aspirante a la grande por el PRI (quiere ser presidente de la República).

“Pone el dedo en la llaga”, y autocritica a su partido: “El partido Revolucionario Institucional, no resiste un candidato presidencial impuesto, sin el respaldo de su militancia y, en este sentido, sería una afrenta que el abanderado no sea priista”, advirtió.

Agrega: "Si saliera un (candidato externo) ciudadano y ganara la elección (interna), ¿con qué motivación va a salir un militante a ponderar a su candidato, al cargo que fuera”. Argumentó que el PRI tiene "muchos cuadros de dónde puede escoger".

El principal riesgo para el tricolor el año próximo, subraya, es que los militantes no se sientan representados y provoquen la derrota. "Llámese como se llame el candidato. Yo misma, si la militancia no se siente representada conmigo, corro el mismo riesgo.

Advierte: "No lo estoy diciendo como una amenaza, ya se ha demostrado que los militantes dicen: si no me escuchas, si no me haces partícipe de las decisiones, ya no sólo no soy capaz de acompañarte en el proceso electoral sino soy capaz de darte la espalda'.

Ahí están los casos de Quintana Roo, Durango o Tamaulipas, estados donde nunca habíamos perdido y, por no escuchar lo que los militantes dijeron, nos dieron la espalda y nos hicieron perder", señaló.

¿Qué opina del proceso interno de su partido?, cuyo método de elección será la "convención de delegados", aunque hay quien opina que predominará la decisión del presidente Enrique Peña Nieto, le pregunta el reportero.

Es parte de la tradición que se ha manejado siempre en el PRI. Antes se decía que el Presidente era el gran dedo elector o el que dejaba a su sucesor, pero no tenía un lugar real en el partido sino fáctico.

Hoy el Presidente de la República tiene un lugar y, por supuesto, es el primer priísta del país; entonces, su voz cuenta, pero los integrantes de la comisión política permanente o del consejo político permanente pueden tener la misma fuerza, la misma cantidad, la voz de cada uno de ellos.

Ahora asegura que son millones que buscan un cambio en la política económica y social y, en particular, en la manera de elegir a los candidatos. Ortega estudia la reciente reforma al reglamento de elecciones, donde el consejo político avaló que un candidato simpatizante no tiene la obligación de afiliarse al tricolor.