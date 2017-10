Cambian a titular de la delegación de Tránsito en Matamoros

La encomienda con la que llega el nuevo director de Tránsito y Vialidad, Carlos Martín Aguirre Salazar, es sacar adelante la dependencia y hacerle saber a toda la población que se va a aplicar cultura vial

Por: Isabel Rendón/Matamoros El Día Jueves 26 de Octubre del 2017 a las 13:31

La encomienda con la que llega el nuevo director de Tránsito y Vialidad, Carlos Martín Aguirre Salazar, es sacar adelante la dependencia y hacerle saber a toda la población que se va a aplicar cultura vial

Autor: Isabel Rendón

Matamoros, Tamaulipas.- La encomienda con la que llega el nuevo director de Tránsito y Vialidad, Carlos Martín Aguirre Salazar, quien sustituye a Guillermo Sánchez Garza, es sacar adelante la dependencia y hacerle saber a toda la población que se va a aplicar cultura vial.



Lo anterior luego de que se le entregó el nombramiento como titular de este cargo, se hizo un protocolo de entrega-recepción, así como la presentación con su personal.



Estableció que los automovilistas tendrán que respetar todos los señalamientos, cocheras, para que no haya necesidad de que las grúas procedan, sin embargo, advirtió que de no cumplir, se va a proceder.



Mencionó que se va a dar continuidad a los convenios que se hicieron con las empresas privadas, para que se respeten los cajones de discapacitados en los estacionamientos de las mismas.



Invitó a los adultos mayores o que tengan alguna discapacidad a que se acerquen a las instalaciones del DIF Matamoros y tramiten sus placas, para que las unidades que estén en lugares de discapacitados no sean retiradas.



Otro de los compromisos que trae consigo es el reordenamiento en el norte de la ciudad, en donde están distribuyendo un folleto con la intención de que la gente sepa primero que no debe estacionarse en lugares no permitidos.



Señaló que entre estos lugares se encuentran las cocheras, que se respeten los “sentidos” de las calles, de lo contrario las grúas van a proceder y aclaró que primero están en el proceso de concientización y posteriormente se procederá en consecuencia.



Carlos Martín Aguirre Salazar, llegó en sustitución de Guillermo Sánchez Garza, quien permaneció en el cargo durante el primer año de la presente administración municipal.



ncme/scjf