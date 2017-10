Se contará con ambulancias en operativo de Día de Muertos en Ciudad Victoria

En el operativo que implementará Protección Civil en los panteones se contará con dos ambulancias y dos camiones de Bomberos para atender a los visitantes, dijo el titular, Medardo Sánchez Albarrán

Se contará con ambulancias en operativo de Día de Muertos en Ciudad Victoria, expresó el titular de la dependencia en el municipio, Medardo Sánchez Albarrán.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En el operativo que implementará Protección Civil en los panteones por el Día de Muertos se contará con dos ambulancias y dos camiones de Bomberos para atender a los visitantes, expresó el titular de la dependencia en Ciudad Victoria, Medardo Sánchez Albarrán.



Lo anterior, dijo, para que en caso de que alguna persona requiera de ayuda no dude en solicitarla, pues además en los cementerios privados de la capital también se contará con el apoyo de la Cruz Roja.



Por el momento señaló que están trabajando en acciones de prevención, como lo es la eliminación de colmenas, la limpieza de lotes baldíos en el sector, la poda de árboles en algunos puntos donde hay focos de riesgo, y sobre todo delimitar las zonas que pudieran verse afectadas por el peso de las personas.



Mencionó que la recomendación para la gente que acudirá a visitar a sus difuntos es que lo hagan de una manera ordenada, “que sepan que en los panteones se estarán implementando fuerzas de auxilio, ambulancias, cuerpos de auxilio como Bomberos apoyo vial y si requieren alguna situación de emergencia que no duden en atenderse en algunos de los puestos que se van a implementar”.



Indicó que en el Panteón del doble ceros es donde más se han presentado las colmenas, “me reportaron cuatro puntos más donde se agrupan estos bichos y es normalmente lo que se está atendiendo en estas áreas que son en algún momento no tan visitadas por las personas, y que hace propicio que se propague alguna fauna nociva”.



Recomendó a la población que en caso de encontrarse estos insectos no los molesten, sino que la reporten para que acuda el equipo preparado a solucionarlo, pues para ellos en el operativo trabajarán entre 35 y 40 personas de Protección Civil y Bomberos, “además de las ambulancias”, finalizó.

