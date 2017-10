Monreal le hizo “fuchi” al PRI

Por: Ana Luisa García El Día Miercoles 25 de Octubre del 2017 a las 22:28

Ricardo Monreal nos recuerda el comercial de una marca de cerveza en los años 80´s, “La rubia que todos quieren”. Y es que los partidos Nueva Alianza, Encuentro social y hasta el Revolucionario Institucional quieren abanderarlo en busca de la Jefatura de Gobierno de la Cd. de México en el ya muy próximo 2018. De tal manera que el zacatecano es “El candidato que todos quieren”, lo más curioso es que en su curriculum figuran a lo largo de una prolífera trayectoria política, los logotipos del PRI, PRD, PT, PMC, y MORENA, un camaleón sin duda.

El tema es que Monreal de plano le hizo fuchi al PRI cuando desencantó a Eruviel Ávila durante una entrevista con Pepe Cárdenas, al que dijo agradecer la invitación del líder del PRI en la capital, pero por circunstancias políticas y de principios no aceptaría una invitación para ser abanderado del tricolor.

En cambio el zacatecano compartió a Cárdenas que está en pláticas con el Frente Ciudadano por México, las cuales están muy avanzadas, si bien no ha decidido aún dejar las filas de Morena.

Como Usted sabe el Frente lo constituyen tres institutos políticos, dos de ellos en los que ya militó, que son el PRD y Movimiento Ciudadano, ahora agregaría la 7ª estrellita partidista con el PAN.

De convertirse Monreal en candidato del Frente, le asestaría un duro golpe a MORENA y a su virtual candidato a la Presidencia Andrés Manuel López Obrador, independientemente de que gane o pierda, habrá una fuga importante de votos para la coalición PAN-PRD-PMC.

Todos estos movimientos como son la renuncia de Margarita Zavala al PAN, la posible inserción de Monreal al Frente y otros acontecimientos que iremos apreciando van integrando el paisaje electoral del 2018, donde no todo está escrito.

SIN OPERAR AL 100 EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO.- El Sistema Penal Acusatorio que entró en vigor en junio del año pasado no ha logrado operar al 100 por ciento, porque no existen los espacios suficientes para su operación; existe crítica contra este procedimiento porque falta un cambio de cultura de la sociedad, y no es muy aceptado porque no se logra comprender la Reforma, que es producto de la globalización en esta materia, cuya preocupación primordial es el respeto a los Derechos Humanos. Estos conceptos fueron expuestos por el Lic. Javier López Ríos, presidente electo de la Confederación de Asociaciones y Barras de Abogados en el país.

López Ríos es tamaulipeco y preside la Federación Estatal de abogados, que reúne a diferentes organizaciones; ayer tuvo una participación en la Facultad de Derecho de la UAT dentro del programa del 50 Aniversario de su fundación, donde se abordaron varios de tema de interés para docentes y estudiantes. Luego ofreció una conferencia de prensa en los dominios del Lic. Alfonso Pérez Vázquez, en el 18 y19 Sinaloa.

A pregunta de los reporteros el abogado López Ríos emitió opiniones sobre los temas legales que están en debate local, desde el proceso del exgobernador Eugenio Hernández Flores hasta los cambios en el Tribunal Electoral de Tamaulipas. Debido a la hora de cierre no ahondaremos más en el tema.

Pero si le comentamos que las inquietudes de la prensa planteadas al presidente de la Federación de Asociaciones y Barras de Abogados en Tamaulipas, rebelan los vacíos de información que existen en las instituciones públicas; están ocurriendo sucesos que deben ser explicados ampliamente a la opinión pública, pero no hay interlocutor visible que dé la cara para obtener ideas claras, diagnósticos precisos y no especulaciones al libre albedrío.

NO PACTAREMOS CON LA DELINCUENCIA: FGCV.- El tema de seguridad sigue siendo el punto focal en el discurso del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y este miércoles en conferencia de prensa en Reynosa declaró que cada vez son más las armas que ingresan a Tamaulipas y que provienen de Estados Unidos. Asimismo reconoció que pese a su gestión ante instancias del lado americano para frenar esta situación no ha disminuido, y eso es lamentable porque contribuye a fomentar la violencia.

Admitió que “tenemos un problema de tejido social” producto de los gobiernos que le antecedieron, que actuaron con complicidad con los gobiernos delincuenciales. Y en ese marco de referencia el mandatario tamaulipeco fue muy claro: “Aquel que piense que habrá algún acuerdo por parte de mi gobierno con la delincuencia, eso no va a suceder ni hoy, ni mañana, ni nunca”. “Vamos a establecer el orden, el Estado de Derecho y no habrá tregua contra los violentos”

CHAVIRA Y LAS FIRMAS CONTRA EGIDIO.- Francisco Chavira Martínez ayer se dejó ver en un evento público, ahí en improvisa entrevista de banqueta confirmó que ha obtenido una muy buena respuesta en su propósito de reunir una cantidad considerable de firmas para enjuiciar a Egidio Torre Cantú. Por ahora lleva alrededor de siete mil apoyos a esta propuesta y comentó que entre estas destacan las de priistas. “Son los primeros que quieren que la ley actúe en contra del exgobernador”.

Calcula que en la tercera semana de noviembre estará en posibilidades de entregar al Sistema Estatal Anticorrupción y al Congreso del Estado el legajo con miles de rubricas que exigen todo el peso de la ley en contra de Torre Cantú, a quien se responsabiliza de la violencia e inseguridad en que está sumida la entidad.

Hay que terminar con la era de impunidad que se heredó en Tamaulipas y restablecer el Estado de Derecho que los gobiernos anteriores no respetaron en el pasado reciente, precisó.

Una de las vertientes de la demanda ciudadana que impulsa Chavira es contra la corrupción y los delitos cometidos en la Procuraduría General de Justicia del Estado, instancia ante la cual ya interpuso dos denuncias.

Chavira se lanzó contra los ladrones de “cuello blanco”, dijo que la justicia en Tamaulipas no puede seguir ciega, todos los corruptos deben estar en la cárcel, igual que el ladrón que asalta un banco o el que roba un kilo de tortillas para comer, así debe actuarse con la clase política que ha hecho mucho daño a la sociedad.

EMPRESAS FORÁNEAS PAGARÁN MÁS PREDIAL.- El incremento de predial que aprobó en comisiones el Congreso del Estado para Valle Hermoso, y que este miércoles pudo haberse confirmado en el pleno, será aplicable únicamente para empresas de capital foráneo y fluctúa entre un 25% a un 35 %. Tal medida puede ser excesiva y contraproducente, porque se corre el riesgo de propiciar que algunas de estos causantes de impuestos emigren a lugares más amables, con el consiguiente impacto en la economía de la localidad.

Por otra parte es una buena idea la iniciativa de Valle Hermoso porque la baja captación por concepto de predial no permite a los ayuntamientos la ejecución de las obras que se requieren, dado que para la realización de los proyectos deben aportar un porcentaje para sumarlo a los fondos que provienen de los gobiernos Federal y Estatal. Pero debiera de trabajarse un tabulador más comprensible cuando este genere empleo o desarrollo en la zona donde está enclavado.

En Tamaulipas como en otras entidades de la República se hicieron en algún momento concesiones especiales que propiciaron el desarrollo industrial con miras de generar oportunidades laborales y hoy son prósperas empresas en la zona sur y algunas en esta capital. Se les donó terreno y el Estado les condonó impuestos hasta por dos años y los beneficios sociales están ahí.

Con una visión similar debe ser examinado este tema del predial de Valle Hermoso, que quizá pueda ser imitado por otros municipios. La reflexión sería, que no se estire mucho la cuerda porque se puede reventar.