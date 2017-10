Quitan a funcionaria a una semana de darle cargo

Por: Alma Niger El Día Miercoles 25 de Octubre del 2017 a las 20:28

Poco le duro el gusto a Mariza Zarate Flores como delegada del Instituto Tamaulipeco de Vivienda Urbana (ITAVU), pues a poco más de una semana de haber ocupado el cargo, fue retirada del mismo. No se saben las causas de su baja, solo se sabe que se dio orden directa desde Ciudad Victoria de que la quitaran del puesto, y pues la verdad es una situación sorprendente, porque pasa a ser la funcionaria estatal que menor tiempo ha durado en el cargo, en las últimas cinco administraciones. De hecho Mariza publicó a través de su cuenta de Facebook que su designación no procedió. Lamentable la situación, lo malo es que vuelve a quedar acéfalo el cargo, que ya llevaba más de un año sin titular. A ver si nombran al nuevo a la brevedad posible.

HAY CHANCE DE QUE NO SE CANCELE VUELO

Hay probabilidades de que la empresa Aeroméxico dé marcha atrás a su intentona de cancelar el vuelo matutino CDMX-NLD-CDMX, tal y como lo dejaron entrever hace algunos días. Y es que tanto las empresa como Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) se comprometieron a revisar la situación, esto luego de que una comitiva de autoridades y empresarios neolaredenses, encabezados por el Presidente Municipal, Enrique Rivas Cuéllar y la diputada federal, Yahleel Abdala Carmona, acudieran a la Ciudad de México a hablar con ellos y solicitar no se cancele dicho vuelo. Para ello se le expusieron estadísticas de los vuelos, mismas que serán analizadas y más adelante se brindará una respuesta al respecto. Sea pues.

SUSPENDERÁN SERVICIO DE AGUA POTABLE

Para la noche de este jueves 26 de octubre está programada la suspensión de agua potable de la Planta Centro, esto debido a trabajos de reparación que llevará a cabo la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA). La suspensión iniciará a las 21:30 horas y durará por espacio de cuatro horas y se ejercerá en casi 100 colonias de la ciudad, con excepción de las del norponiente y sur. Los trabajos a realizar serán la rehabilitación del cableado de la subestación y en Aldama y Chihuahua se hará la interconexión de la línea de 24 pulgadas. Los trabajos se programaron por la noche para afectar lo menos posible a nuestros usuarios que reciben agua de la planta centro. Se invita a la ciudadanía a tomar la precauciones necesarias para no verse afectados por el corte.

TAPA COMAPA ALCANTARILLAS

Por cierto que se agradece a la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) la respuesta casi inmediata que dieron a la queja que se trasmitió a través de este mismo medio sobre las alcantarillas destapadas en diversos puntos de la ciudad. El lunes personal de la COMAPA se avocó a tapar dichas alcantarillas en los puntos señalados tales como Jesús Guajardo e Incas, Jesús Guajardo y Los Mayas, Lincon y Juárez, Lerdo de Tejada y 5 de Febrero, entre otros. Esto demuestra la respuesta inmediata de la COMAPA a las peticiones de los ciudadanos. Asimismo hay que considerar que a la dependencia le cuesta alrededor de 3 mil 500 pesos sustituir dichas tapas, por lo que hay que cuidarlas. Las nuevas que se están poniendo son de poliuretano y no de fierro por lo que no se pueden vender, y por lo tanto de nada les sirve quitarlas, ya que al hacerlo solo generan un riesgo para automovilistas y peatones. No hay que ser malos ciudadanos.

LAS DIVINAS GARZAS

Ni duda cabe que las empleadas más “picudas” de todo el Ayuntamiento de Nuevo Laredo son las de la Secretaría de la Contraloría. No se aguantan ni solas, se sienten tocadas por el dedo divino, sobre todo esas que van a levantar las firmas de asistencia de los trabajadores a las diferentes oficinas, ¡uh cállate!, sienten que ni tocan el piso, y se creen las divinas garzas. A ver si el Contralor José Ramón Ibarra Flores les pone un alto, porque la verdad son insoportables las chamacas, hay que ser humildes, buenas ondas, caerle bien a la gente, no que las ven llegar y empiezan los cuchicheos de “ahí vienen estas arpías, pedantes, sangronas…” y quien sabe que más. Ojala mejoren su postura. Por su propio bien.

FRENTE FRÍO PARA EL FIN DE SEMANA

Para este fin de semana se espera un frente frío para Nuevo Laredo y la región. Según el pronóstico del tiempo a partir del viernes disminuirá la temperatura por lo que ese día la máxima será de 23 grados y la mínima de 8 grados, mientras que el sábado será de 21 grados como máxima y 8 grados como mínima y el domingo de 24 grados como máxima y 13 como mínima. Por lo tanto se recomienda quedarse en casita y empezar a preparar los champurrados, tamales y demás delicias. Este año por lo visto si hará frío, no que en la pasada temporada invernal solo hubo dos días gélidos.

PROPONEN SALARIO MÍNIMO DE 95.25 PESOS

La Coparmex propuso a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que el salario mínimo para el 2018 sea de 95.25 pesos, considerando la grave inflación que se vive en México, y sobre todos los pesares de miles de mexicanos tras las tragedias que ha vivido el país en este año. Sin embargo como ya es ampliamente conocido, los patrones proponen y el gobierno dispone, y lo más seguro es que no se vaya autorizar dicha propuesta, pese a que por primera vez la Coparmex está favor de un salario más decoroso, y nos vayan a salir con el alza tradicional de tres o cuatro pesos. Actualmente el salario mínimo diario es de 80.04 pesos y la verdad se duda que vaya a quedar por encima de los 90 pesos.

LO ÚLTIMO

Muchas felicidades a mi tocayo Juan José Ruvalcaba Santos, jefe de prensa de la COMAPA Nuevo Laredo, quien este jueves está cumpliendo años… Ya iniciaron los pre-festejos de San Judas Tadeo, cuya fiesta principal será este próximo sábado 28 de octubre en la iglesia del mismo nombre que se ubica en la colonia Fovissste. Como siempre se espera una gran asistencia para honrar al patrono de las causas difíciles y desesperadas, y el santo más venerado en México, después de la Virgen de Guadalupe… La regidora Raquel Guajardo Martínez anunció a través de redes sociales que este próximo viernes a las siete de la tarde en la sala “Sergio Peña” dará un informe sobre las actividades que ha realizado en lo que va de su gestión. ¿Acaso informará cuántas “selfies” se ha tomado? Digo, porque es lo que más ha hecho… Ha trascendido que le fue revocado el auto de libertad al licenciado Juan Fernando Miranda Macías, y que le giraron nueva orden de aprehensión. No se sabe dónde esté el “Lic”, pero al parecer se fue al vecino país, en tanto prepara su defensa sobre un nuevo arresto… Para complementar la trilogía de apodos relacionados con los juegos infantiles, aquí va la nueva. ¿Quién es la empleada de la Secretaría de Servicios Públicos Primarios a la que le apodan “La Balero”?, por aquello de que “se la pasa con el palo ensartado” jejejeje.

