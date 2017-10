“Pónganse pilas”, pide CdeV a diputados

Por: Ángel A. Guerra El Día Miercoles 25 de Octubre del 2017 a las 19:59

Desde Reynosa, epicentro de los últimos estallidos de violencia que han cimbrado a Tamaulipas, el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA reclamó al gobierno de Estados Unidos frene el tráfico de armas hacia nuestro país, al tiempo de sustentar que “la violencia que vive hoy la entidad se originó por las negociaciones que los gobiernos anteriores hicieron con los grupos delincuenciales”.

Luego, reafirmó su postura:

“De ninguna manera pactaré ni negociaré con los grupos delincuenciales: aquél que piense que vamos a tener algún acuerdo con los violentos, como hubo con los gobiernos pasados, les digo que no: eso no va a suceder, ni hoy, ni mañana, ni nunca en mi Administración”, puntualizó.

Más adelante, con un categórico “¡ya basta, fuera máscaras!”, el gobernador CABEZA DE VACA advirtió que su gobierno mantiene abierta la investigación en torno a los agentes viales de Río Bravo que operaban con grupos delincuenciales, y calificó como “una batea de babas”, la versión del alcalde de aquella ciudad en el sentido del arresto de los agentes “es de origen político”.

Ello ocurrió durante el primer encuentro formal del Ejecutivo tamaulipeco con el gremio periodístico de Reynosa, moderado por la directora de Relaciones Públicas de la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del estado, Lic. MARTHA RUBIO y a cuya conferencia acudió acompañado por el Jefe de la Oficina del Gobernador, VÍCTOR MANUEL SÁENZ MARTÍNEZ; el Secretario general de Gobierno, CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI OSTOS y su Coordinador de Comunicación Social, FRANCISCO GARCÍA JUÁREZ, celebrado durante un almuerzo servido ayer temprano en el Holiday Inn zona dorada.

De entrada, el mandatario, quien hizo un paréntesis en su gira de supervisión del Programa Unidos por Reynosa para compartir el almuerzo con los periodistas, focalizó su charla en los esfuerzos hechos por su gobierno para restaurar el tejido social en dos polígonos de alta incidencia delictiva, ubicados en las colonias La Joya y Aquiles Serdán, “abandonadas por décadas e identificadas como cuna de jefes de grupos antisociales, una, y zona de reclutamiento delictivo, la otra”.

Y tras admitir que a un año de su gobierno “ya no puedo pedirle paciencia a los tamaulipecos, pues la paciencia ya se me acabó; lo que les pido ahora es confianza”, dijo que Tamaulipas ha escalado 9 espacios en los indicadores del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, y aunque admitió que “ese no es consuelo para mí”, convocó al gobierno federal a reforzar su esfuerzo para dar seguridad a los inversionistas nacionales y extranjeros.

Y tras señalar que “la violencia en Tamaulipas no estuviera en este nivel, si los gobiernos anteriores no hubieran sido irresponsables y cómplices”, el Jefe del Ejecutivo refrendó su advertencia de que su gobierno procederá contra quienes hagan alianza con los violentos:

“El que ande mal, que se atenga a las consecuencias”, lanzó y refrendó que su gobierno seguirá agarrando a los halcones, “y actuando contra algunos alcaldes que tengan complicidades con ellos”.

De otro lado y al referirse a las perspectivas de su gobierno, CABEZA DE VACA invitó reiteradamente a los diputados federales “a ponerse pilas” y bajar recursos de la federación para impulsar la infraestructura en materia de la SCT, CNA, etcétera.

“Yo les diría -a los diputados- que se pongan pilas y bajen recursos de la federación para detonar el desarrollo de Tamaulipas”.

En otro tema, CABEZA DE VACA enfatizó que su gobierno seguirá recuperando terrenos adquiridos ilegalmente por ex funcionarios, al revelar que “seguimos levantando la alfombra, y seguimos encontrando cosas”, al referirse tácitamente a casos de corrupción de los gobiernos anteriores.

A pregunta expresa, el gobernante dijo que la lucha contra la delincuencia “debe ser como los haighways: de ida y vuelta”, al referirse a la necesidad de que Estados Unidos ataje allá el tráfico de armas hacia Reynosa y Tamaulipas, pues acusó que “la violencia que sufrimos aquí, es generada por las armas que vienen de allá”.

Más adelante reveló que el tema del tráfico de armas de Estados Unidos a México, lo abordó con el canciller LUIS VIDEGARAY y la Conferencia Nacional de Gobernadores, así como ante el Presidente de la república: “dentro de la intervención que tuvimos todos los gobernadores, la mía hablando del Tratado de Libre Comercio, fue esa”, precisó.

“Hice ver que era importante ponerlo sobre la mesa y recordarles a nuestros vecinos del norte, que México ha sido muy buen vecino; hemos sido muy buenos aliados y muy buenos socios, tan es así que México es uno de sus principales socios comerciales en el tema que tiene que ver con el tratado comercial, pero también hemos sido vecinos que les hemos cuidado las espaldas, tan es así que las fuerzas armadas y las autoridades mexicanas han impedido el cruce de miles de toneladas de droga que no han llegado a Estados Unidos”, expresó.

Dijo también que su gobierno “le está cerrando la llave” a los grupos criminales, e indicó que los puntos de revisión para detectar vehículos con reporte de robo, así como la batida contra los casinos de juego y los taxis piratas, está afectando la fuente de financiamiento de los delincuentes.

CABEZA DE VACA, explicó que los hechos violentos que pretenden generar miedo en los ciudadanos, son síntoma de desesperación de los grupos criminales, quienes se han visto superados por los operativos conjuntos implementados en la zona por las Fuerzas Federales y la Policía Estatal Acreditable, así como el ataque a sus principales fuentes de financiamiento ilícito.

Informó sobre la instalación de puntos de control y vigilancia en diversos sectores de Reynosa, conformados por el Ejército Mexicano, Marina Armada de México, Policía Estatal Acreditable y Policía Ministerial, para garantizar la seguridad de las familias Reynosenses y la localización de automóviles robados utilizados para la comisión de delitos.

El titular del Ejecutivo Estatal anunció la construcción de un Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo, mejor conocido como C5, en la ciudad de Reynosa, para fortalecer la operatividad de las estrategias de seguridad en la región fronteriza, así como la edificación de 6 módulos, tipo cuartel, para la Policía Estatal Acreditable en las principales ciudades de Tamaulipas.

“Es necesario un C5, que cuente con los instrumentos y características necesarias y se va a construir en Reynosa. Aquí debe estar para cubrir todas las necesidades del Estado”, indicó.

Finalmente, dijo que su gobierno está trabajando de la mano con los reynosenses, para construir un centro de convenciones, un parque ferial y para hacer de la refinería antigua un centro recreativo, así como oficinas del Registro público, oficina fiscal.

Vuelvo a Reynosa para compartirle que la alcaldesa MSKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, asistió con el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA al segundo ciclo de conferencias “Si yo puedo, tú puedes”, que impartió el conferencias motivacional GABRIEL NÁJERA, con el objetivo de que los jóvenes reynosenses escuchen su testimonio de vida y tomen su experiencia como un ejemplo positivo en su formación como ciudadanos.

Lo que nos recuerda que el Gobierno de Reynosa festejará la tradición mexicana del Día de Muertos, los días 28 y 29 de octubre en la plaza principal Miguel Hidalgo, con un concurso de Altares y de Catrinas, con la participación del Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes, dio a conocer durante una rueda de prensa la alcaldesa MAKI ESWTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ.

La alcaldesa MAKI ORTIZ y el secretario de Desarrollo Económico y del Empleo MARIO VILLALPANDO ORTIZ, presentaron este miércoles 25 ante medios de comunicación, el programa del evento, que inicia el sábado 28 de octubre con la exhibición de altares, desde las 8:00 de la mañana con la ceremonia de inauguración a las 12:00 del mediodía y un recorrido por los altares, a las 5:00 de la tarde.

Desde otra perspectiva, directivos de la empresa Aeroméxico y de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), se comprometieron a analizar los argumentos que le expuso la comitiva de Nuevo Laredo encabezada por el alcalde ENRIQUE RIVAS y la diputada federal YALHEEL ABDALA, para evitar que se suspenda la frecuencia de vuelo NLD-Ciudad de México.

"Los directivos de Aeroméxico tendrán una reunión de valoración para analizar los argumentos que les presentamos como ciudad, no hay nada definido, una de las peticiones es que no corten de tajo la frecuencia hasta finalizar el año, nos dijeron que lo ven algo difícil pero que lo van a intentar", explicó el alcalde.

Cabe mencionar, que el alcalde ENRIQUE RIVAS viajó a la Ciudad de México para sostener una reunión con altos directivos de Aeroméxico y ASA, acompañado de colaboradores y representantes de la Iniciativa Privada.

El alcalde mencionó que la delegación de Nuevo Laredo demostró unidad y una postura fija ante la posible eliminación del vuelo matutino, por tal motivo solicitaron esta reunión, en la que estuvieron presentes:

ALFONSO SARABIA DE LA GARZA, Director General de ASA; JORGE NEVAREZ JACOBO, coordinador de las Unidades de Negocios de ASA; OSCAR CHANONAGARCÍA, Director de Asuntos Jurídicos de ASA; así como SERGIO ALLARD BARROSO, Director Ejecutivo de Talento y Relaciones Institucionales de Aeroméxico JORGE GOYTORTUA BORES, Director Corporativo de Ventas también de Aeroméxico.

La comitiva que acompañó al presidente municipal ENRIQUE RIVAS y a la diputada federal YALHEEL ABDALA, estuvo conformada por el regidor RAFAEL TAWIL RIZO; RODOLFO GARZA, presidente de COPARMEX Nuevo Laredo; JAVIER SOLÍS MORALES, secretario de Desarrollo Económico; EMILIO GIRÓN FERNÁNDEZ, presidente del Consejo de Instituciones y JOSÉ LUIS GARCÍA CHAGOYÁN, Coordinador de Comisión Nacional Anticorrupción de COPARMEX Nacional.

En otro tema, diputados locales realizaron diversas propuestas, a fin de que Tamaulipas esté preparado para enfrentar un desastre natural, además se plantearon reformas, con el objeto de establecer mecanismos que coadyuven a mejorar la recaudación por los servicios prestados en materia de agua potable y alcantarillado, así como otras en materia de genero e impulso para los jóvenes en el sector productivo, que fueron turnadas a Comisiones.

En la plenaria de este miércoles, el legislador VÍCTOR ADRIÁN MERAZ PADRÓN, presentó la acción legislativa por la que se exhorta a la Secretaría de Finanzas del Estado, a fin de que en el próximo Presupuesto de Egresos, se considere la inclusión de un fondo para atender desastres naturales en la entidad.

“Podemos destacar las fuertes lluvias que azotaron diversos Municipios, entre ellos los del sur del Estado, causando severas inundaciones y grandes destrozos, por lo que el titular del Poder Ejecutivo, solicitó a la Coordinación Nacional de Protección Civil, la declaratoria de emergencia en Altamira, para activar los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias (FONDEN), y con ello, estar en aptitud de atender las necesidades alimenticias, de abrigo y de salud de miles de familias afectadas”, expresó.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.