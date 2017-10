Trabajan con permiso en Ciudad Victoria 150 limpiavidrios

Un total de 150 limpiavidrios que se ubican en los principales cruceros, son los que tienen un permiso para laborar, indicó el jefe de la oficina de Inspección Fiscal, Mario de la Cruz Rinconada

Por: Alberto Serna/Ciudad Victoria El Día Miercoles 25 de Octubre del 2017 a las 21:00

(Foto Ilustrativa) Un total de 150 limpiavidrios que se ubican en los principales cruceros de Ciudad Victoria, son los que tienen un permiso para laborar

Autor: Rosalía Quintá

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Un total de 150 limpiavidrios que se ubican en los principales cruceros de Ciudad Victoria, son los que tienen un permiso para laborar, indicó el jefe de la oficina de Inspección Fiscal, Mario de la Cruz Rinconada.



Señaló que luego de que la Secretaría del Ayuntamiento les delegó esta función, se avocaron a realizar un censo, teniendo registro de al menos 150 personas que se dedican a dicho oficio, sin embargo están conscientes de que muchos otros no lo han hecho.



En este sentido, indicó que los operativos en los cruceros corren por cuenta de Seguridad Pública, además verifican que todos los limpiavidrios cuenten con su credencial.



“Nosotros aquí nada más les extendemos una identificación, el trabajo lo realiza Seguridad Pública, ellos con los operativos que hacen en los cruceros son los encargados de solicitar a estas personas que están en los cruceros que tengan su identificación. Ellos son los que los mandan con nosotros”, comentó.



Sin embargo, el funcionario mencionó que no tienen una estadística actualizada, ya que muchos no acuden al municipio a tramitar su licencia, mientras que otros solo la tramitan y no vuelven a acudir, por lo que no saben si siguen trabajando en eso o no.



“Son como unos 150 los que trabajan como limpiavidrios según el censo que tenemos”, concluyó.



scjf