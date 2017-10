Reportan presencia del picudo de soya de campo de Altamira

Plaga que está siendo atacada por parte de los productores del campo previo a la cosecha, informó el director de Agricultura, Ganadería y Pesca Guillermo Aréchiga Velasco

Por: Carlos Juárez/Altamira El Día Miercoles 25 de Octubre del 2017 a las 17:07

La plaga del picudo de soya se ha detectado en el campo de Altamira, mismo que está siendo atacado por parte de los productores del campo previo a la cosecha

Autor: Carlos Juárez

Altamira, Tamaulipas.- La plaga del picudo de soya se ha detectado en el campo de Altamira, mismo que está siendo atacado por parte de los productores del campo previo a la cosecha, informó el director de Agricultura, Ganadería y Pesca Guillermo Aréchiga Velasco.



Señaló que “los productores han estado atendiendo la situación de plagas que se da por cuestiones de lluvias, hemos estado platicando y dicen que por el momento han estado atacando muy bien, controlando las plagas".



Manifestó que no es algo alarmante, pero que al menos en algunas zonas se han visto afectadas hasta dos hectáreas del producto, “sí, la plaga que se produce con la presencia de lluvias, pero bueno los productores ya saben y están al pendiente".



"Sobre todo el follaje de la planta y que cuando está lleno de grano no es muy conveniente, en algunos otros lados también han reportado la presencia del picudo de soya, pero también están muy al pendiente porque saben que lo tienen que controlar", precisó.



Aréchiga Velasco puntualizó que “sí hay picudo en algunas zonas del municipio, lo han reportado pero igual se ha controlado, en el Ejido José María Luis Mora es donde tenemos el reporte, al final de cuentas ha sido controlado ahí, una o dos hectáreas no es alarmante, solo qué hay presencia".



oal